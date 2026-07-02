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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ 52.. نيكول سابا تخطف الأنظار| صور

نيكول سابا
نيكول سابا
هاجر هانئ

حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نيكول سابا

تألقت نيكول سابا في الصور بإطلالة رقيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض ونسقت معه أكماما بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ما كشف عن قوامها المثالي.

انتعلت نيكول سابا حذاءً أنيقا ذا كعب عال باللون البيج، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت نيكول سابا بخصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة غير المبالغ فيها.

نيكول سابا إطلالة نيكول سابا صور نيكول سابا

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