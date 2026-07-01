تجمع بين البساطة والعصرية.. فرح شعبان تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة عبر إنستجرام | شاهد

لفتت الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة، شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جمعت بين البساطة واللمسات العصرية التي تواكب أحدث صيحات موضة صيف 2026.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

وظهرت فرح شعبان بإطلالة اعتمدت على توب بني بدون أكمام برقبة مرتفعة، جاء بتصميم بسيط أبرز رشاقتها، ونسقته مع بنطال جينز واسع باللون الأزرق الفاتح ذي الخصر العالي، وهو من أبرز صيحات الموضة الرائجة هذا الموسم.

ولإكمال الإطلالة، اختارت حزامًا عريضًا باللون البيج أضفى لمسة أنيقة على اللوك، كما حملت حقيبة كتف صغيرة باللون البني جاءت متناغمة مع لون التوب، وانتعلت صندلًا مفتوحًا بدرجات البني ليحافظ على الطابع الصيفي للإطلالة.

فرح شعبان

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت فرح شعبان على شعر طويل مموج بتدرجات اللون الأشقر، تركته منسدلًا على كتفيها.

فرح شعبان

مكياج فرح شعبان

وأختارت فرح شعبان مكياج هادئ ارتكز على توحيد لون البشرة، وإبراز العينين، ولمسة وردية ناعمة على الخدين والشفاه، ما منحها مظهرًا طبيعيًا وجذابًا.

فرح شعبان

إكسسورات فرح شعبان

وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الذهبية، تضمنت قلادات متعددة الطبقات، وأساور، وساعة يد، مع أقراط صغيرة، لتضيف لمسة من الفخامة دون مبالغة.

فرح شعبان

تفاعل المتابعين

وحظيت صور فرح شعبان بتفاعل واسع من جمهورها، الذين أشادوا بأناقة اختيارها للأزياء وتناسق الألوان، مؤكدين أن الإطلالة جمعت بين الراحة، والبساطة، والأناقة العصرية، لتناسب السهرات الصيفية والخروجات المسائية.

فرح شعبان