هاندا أرتشيل تتألق بفستان أبيض ساحر ومجوهرات فاخرة.. إطلالة راقية تخطف الأنظار

لفتت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور التي استعرضت خلالها إطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والفخامة، وذلك أثناء تعاونها مع دار المجوهرات العالمية Pomellato.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وظهرت هاندا مرتدية فستانًا أبيض طويلًا بتصميم انسيابي من الساتان، تميز بفتحة صدر عميقة على شكل حرف V مع قصة مكشوفة الكتفين، ما منح الإطلالة لمسة أنثوية راقية.

كما جاء الجزء السفلي من الفستان بتصميم شبكي مزين بتفاصيل من الريش الأبيض عند الحواف، ليضيف لمسة عصرية جذابة إلى اللوك.

هاندا أرتشيل

مجوهرات هاندا أرتشيل

واعتمدت النجمة التركية على مجوهرات فاخرة كانت العنصر الأبرز في الإطلالة، إذ ارتدت عقدًا فضيًا ضخمًا يتوسطه حجر زمردي أخضر لافت، ونسقته مع أقراط متدلية بنفس اللون، في تناغم أضفى لمسة من الفخامة والرقي.

هاندا أرتشيل

أما من الناحية الجمالية، فاختارت هاندا ترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا بتصفيفة ناعمة مع تموجات خفيفة.

هاندا أرتشيل

مكياج هاندا أرتشيل

واعتمدت مكياجًا هادئًا ارتكز على البشرة المضيئة، وأحمر شفاه بدرجات النيود، مع إبراز العينين بخطوط آيلاينر ورموش كثيفة، لتحافظ على أسلوبها المعروف بالأناقة الطبيعية.

هاندا أرتشيل

وأكملت إطلالتها بصندل مفتوح باللون البيج ذي كعب مرتفع، بينما تنوعت جلسات التصوير بين لقطات قريبة أبرزت تفاصيل المجوهرات والمكياج، وأخرى داخل غرفة فندقية عكست أجواءً أنيقة ومريحة، ما منح الصور طابعًا عصريًا جذابًا.

هاندا أرتشيل

تفاعل المتابعين

وحصدت صور هاندا أرتشيل تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها، معتبرين أن هذه الإطلالة تعد واحدة من أبرز إطلالاتها خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع التنسيق المميز بين الفستان الأبيض والمجوهرات الزمردية الفاخرة.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل