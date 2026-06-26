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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أنيقة وراقية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
آية التيجي

واصلت النجمة التركية هاندا أرتشيل تألقها، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات المتخصصة في الموضة، حيث ظهرت بإطلالة سوداء أنيقة جمعت بين الرقي والجرأة، لتلفت الأنظار بإحساس فني مميز يعكس أحدث اتجاهات الأزياء العالمية.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

واختارت هاندا أرتشيل فستانًا قصيرًا باللون الأسود، تميز بتفاصيل من الدانتيل الشفاف عند منطقة الصدر والأكمام، ما أضفى لمسة أنثوية راقية على الإطلالة.

كما جاء التصميم بقصة مجسمة أبرزت رشاقتها، بينما زُين الجزء السفلي بطبقات خفيفة من التول والدانتيل أضافت لمسة درامية عصرية.

واعتمدت النجمة التركية أكمامًا طويلة بتصميم انسيابي يمتد إلى ما بعد اليدين، وهو ما منح الإطلالة طابعًا فنيًا لافتًا، خاصة مع تنسيقها لصندل أسود مفتوح بكعب مرتفع عزز من أناقة المظهر العام.

هاندا أرتشيل

تسريحة شعر هاندا أرتشيل

أما من الناحية الجمالية، فاختارت هاندا أرتشيل تسريحة شعر مميزة مستوحاة من الطابع الكلاسيكي، حيث رفعت خصلات شعرها الأمامية بأسلوب منحها لمسة من الفخامة والرقي، مع ترك باقي الشعر منسدلًا على الكتفين.

هاندا أرتشيل

مكياج هاندا أرتشيل

وجاء المكياج متناغمًا مع طبيعة الإطلالة، إذ اعتمدت ألوانًا هادئة أبرزت ملامح وجهها الطبيعية، مع التركيز على تحديد العينين وأحمر شفاه بدرجات ناعمة، ما منحها إطلالة متكاملة تجمع بين البساطة والجاذبية.

وتفاعل جمهور هاندا أرتشيل بشكل واسع مع الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بأناقتها وقدرتها الدائمة على مواكبة أحدث صيحات الموضة بأسلوب يجمع بين الرقة والثقة.

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