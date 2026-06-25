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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
آية التيجي

عادت الفنانة جيهان الشماشرجي لتتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار حصولها على البراءة، لتتحول الأنظار سريعًا إلى أحدث ظهور لها وإطلالاتها المميزة التي لطالما حظيت بإعجاب جمهورها ومحبي الموضة والأزياء.

جيهان الشماشرجي بإطلالات أنيقة ومواكبة للموضة

وتتميز جيهان الشماشرجي بأسلوب أنيق يجمع بين البساطة والرقي، حيث تحرص دائمًا على اختيار إطلالات عصرية تتناسب مع شخصيتها الهادئة، وهو ما جعلها واحدة من أكثر النجمات اللاتي يلفتن الأنظار في المناسبات الفنية وجلسات التصوير.

وخلال الفترة الماضية، ظهرت جيهان الشماشرجي في عدد من الإطلالات التي عكست ذوقها الراقي في اختيار الأزياء، حيث اعتمدت فساتين بتصميمات عصرية وألوان هادئة، إلى جانب إطلالات كاجوال أنيقة أبرزت رشاقتها وجمال ملامحها.

جيهان الشماشرجي

كما حرصت الفنانة على تنسيق إكسسوارات بسيطة وغير مبالغ فيها، مع مكياج ناعم وتسريحات شعر متنوعة، ما منحها إطلالة متكاملة تجمع بين الأناقة والعفوية.

جيهان الشماشرجي

إطلالات جيهان الشماشرجي تحظى بإشادة الجمهور

وتفاعل جمهور الفنانة بشكل واسع مع صورها التي شاركتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بأناقتها وقدرتها على مواكبة أحدث صيحات الموضة دون التخلي عن أسلوبها الخاص.

جيهان الشماشرجي

ويرى خبراء الموضة أن جيهان الشماشرجي تعتمد على قاعدة "الأناقة البسيطة"، وهو ما يميز ظهورها في مختلف المناسبات الفنية، سواء على السجادة الحمراء أو خلال جلسات التصوير الخاصة بالمجلات والعلامات التجارية.

جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي تواصل خطف الأضواء

ونجحت جيهان الشماشرجي في الحفاظ على حضورها القوي داخل الوسط الفني وخارجه، ليس فقط من خلال أعمالها الفنية، ولكن أيضًا عبر إطلالاتها التي تحظى باهتمام واسع من الجمهور ومحبي الأزياء، لتظل واحدة من أبرز النجمات اللاتي يجمعن بين الموهبة والأناقة.

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
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بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

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