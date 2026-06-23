ادعوله بالشفاء.. أحمد حسام ميدو يتعرض لـ جلطة بالمخ وهذه أهم أعراض مرضه

تعرض كابتن احمد حسام ميدو للإصابة بجلطة في المخ وذلك بعد صدور حكم على نجله بالسجن لمدة ٧ شهور.

ووفقا لموقع NHS تعد جلطة المخ والسكتة الدماغية من المشكلات الصحية الخطيرة لذا من المهم اكتشافها مبكرا.

أعراض السكتة الدماغية

تحقق من وجود علامات السكتة الدماغية

قد تظهر الأعراض الرئيسية للسكتة الدماغية فجأة، وتشمل ما يلي:

ضعف في الوجه: قد يتدلى جانب واحد من وجهك وقد يصعب عليك الابتسام

ضعف الذراع: قد لا تتمكن من رفع ذراعيك بالكامل والحفاظ عليهما في هذا الوضع بسبب الضعف أو التنميل في إحدى الذراعين

مشاكل في النطق :قد تتلعثم في كلامك أو تبدو مرتبكًا

أسهل طريقة لتذكر هذه الأعراض هي كلمة FAST وهي اختصار لـ: الوجه، والذراعين، والكلام، ووقت الاتصال برقم الطوارئ

علامات أخرى

هناك علامات أخرى تدل على إصابتك أو إصابة شخص آخر بسكتة دماغية وتشمل هذه العلامات ما يلي:

ضعف أو خدر في جانب واحد من جسمك

تشوش الرؤية أو فقدان البصر في إحدى العينين أو كلتيهما

أجد صعوبة في التحدث أو التفكير في الكلمات

الارتباك وفقدان الذاكرة

الشعور بالدوار أو السقوط

صداع شديد

الشعور بالغثيان أو التقيؤ

قد تختفي أعراض السكتة الدماغية أحيانًا بعد فترة قصيرة، لذا قد تظن أنك بخير حتى لو حدث ذلك، احصل على مساعدة طبية فورًا.

تزداد احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية إذا كنت أكبر سناً، ولكنها قد تحدث في أي عمر.