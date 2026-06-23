الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية قرض بـ 3.9 مليون دينار مع حكومة جرينادا

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية قرض بقيمة 3.9 مليون دينار كويتي مع حكومة جرينادا للإسهام في تمويل مشروع تشييد وتجهيز المستشفى العام الجديد في جرينادا.

ووقع الاتفاقية المدير العام للصندوق الكويتي بالوكالة، وليد البحر، ووزير المالية في حكومة جرينادا، دينيس كورنوول، في العاصمة النمساوية فيينا على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية.

وأوضح الصندوق الكويتي للتنمية أن المشروع يهدف إلى دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية في جرينادا من خلال إنشاء مستشفى حديث وصديق للبيئة يتمتع بالقدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية ورفع جودة الرعاية الطبية المقدمة للسكان.

وأشار إلى أن المشروع سيقام بسعة تقارب 250 سريرا إلى جانب تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة وإنشاء البنية التحتية والمرافق والخدمات المساندة إضافة إلى توريد وتركيب المعدات الطبية وغير الطبية والأثاث وتوفير الخدمات الاستشارية الهندسية.

وتوقع أن تستغرق فترة تنفيذ المشروع نحو ثلاثة سنوات على أن يتم الانتهاء منه بنهاية العام 2028، وسيقام في منطقة "هوب فيل" على مساحة إجمالية تبلغ نحو 40 ألف متر مربع إذ يمثل حجر الأساس لمدينة طبية جديدة في جرينادا تضم مستقبلا مراكز متخصصة للبحث الطبي والتدريب بالإضافة إلى توظيف أحدث التقنيات الطبية.

جدير بالذكر أن هذا القرض يعد الثامن الذي يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى جرينادا حيث قدم الصندوق سبعة قروض تنموية بقيمة إجمالية بلغت نحو 13.2 مليون دينار.