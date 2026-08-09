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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث مشروع ربط كهرباء الفرافرة بالشبكة القومية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الدكتور علي عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وذلك لبحث عدد من الملفات ذات الصلة بقطاع الكهرباء ودعم خطط التنمية والاستثمار بالمحافظة، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، ولفيف من قيادات الجهاز.

وتناول اللقاء بحث مشروع ربط مركز الفرافرة بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء بالتعاون مع شركة " إنجازات" إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في تطوير قطاعي الطاقة النظيفة والمياه في مصر، والحائزة على إحدى جوائز المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار جهود المحافظة لتوفير بنية أساسية متطورة تدعم التوسع العمراني والاستثماري، وتعزز فرص تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية بالمركز.

كما استعرضت المحافظ خلال اللقاء، أبرز المقومات والفرص الاستثمارية والتنموية التي يتمتع بها المركز، وأهم المشروعات الجاري تنفيذها وخطط المحافظة للتوسع في إقامة مشروعات خدمية واستثمارية، تواكب الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمحافظة؛ والتي تستوجب تعزيز البنية التحتية من مصادر الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.

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