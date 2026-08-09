لوكا دين يعود إلى باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى 2029

أعلن باريس سان جيرمان تعاقده مجددًا مع الظهير الفرنسي لوكا دين، بعد عودته من أستون فيلا، في صفقة تمتد حتى عام 2029، على أن يرتدي القميص رقم 12.

وقال النادي في بيان " يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن عودة لوكا دين إلى صفوفه. وقد وقّع المدافع الدولي الفرنسي عقدًا مع نادي العاصمة يمتد حتى عام 2029، وسيرتدي القميص رقم 12".

مسيرته

ويعود دين، البالغ 33 عامًا، إلى النادي الباريسي بعد تجربة سابقة بين عامي 2013 و2015، قبل أن يخوض مسيرة طويلة مع عدد من الأندية، كان أبرزها أستون فيلا، الذي شارك معه في 182 مباراة وساهم في تتويجه بلقب الدوري الأوروبي عام 2026.

وقال دين عقب عودته إن باريس سان جيرمان بات ناديًا مختلفًا وأكثر تطورًا، مؤكدًا أنه يعود هذه المرة بخبرة ونضج أكبر، ويسعى إلى توظيفهما لمساعدة الفريق على حصد المزيد من الألقاب.

وخلال مسيرته، خاض المدافع الفرنسي 503 مباريات مع الأندية، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 59 آخرين، كما شارك مع منتخب فرنسا في مشواره ببطولة كأس العالم 2026، التي بلغ فيها المنتخب الدور نصف النهائي.