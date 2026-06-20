بإطلالة سوداء ساحرة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار عبر إنستجرام

أثارت النجمة التركية هاندا أرتشيل تفاعلًا واسعًا بين متابعيها بعد أحدث جلسة تصوير شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والرقي، لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة والأناقة في تركيا.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

واختارت هاندا أرتشيل فستانًا أسود طويلًا بتصميم انسيابي أنيق، تميز بقصة "هالتر" مكشوفة الكتفين مع فتحة صدر على شكل حرف V، وهو ما أضفى على إطلالتها لمسة من الجاذبية والأنوثة الراقية.

وجاء الفستان بقصة مجسمة أبرزت قوامها الرشيق، بينما انسدل بذيل ناعم منح الإطلالة مزيدًا من الفخامة والحركة خلال جلسة التصوير التي أُقيمت وسط أجواء طبيعية هادئة وحديقة أنيقة.

هاندا أرتشيل

إكسسوارات راقية ونظارة عصرية

واعتمدت النجمة التركية مجموعة من الإكسسوارات الفاخرة التي أضافت لمسة مميزة إلى إطلالتها، حيث ارتدت أقراطًا مرصعة بتصميم عصري وخاتمًا لافتًا مرصعًا بالأحجار اللامعة.

هاندا أرتشيل

كما أكملت إطلالتها بنظارة شمسية صغيرة ذات تصميم عصري، منحتها طابعًا أنيقًا يجمع بين الكلاسيكية والموضة الحديثة.

هاندا أرتشيل

مكياج هادئ وتسريحة شعر طبيعية

وتركت هاندا أرتشيل شعرها الداكن منسدلًا على كتفيها بتصفيفة طبيعية ناعمة، فيما اعتمدت مكياجًا هادئًا ارتكز على إبراز جمال ملامحها الطبيعية، مع ألوان ناعمة للشفاه والبشرة، ما منحها إطلالة متوازنة وأنيقة.

تفاعل واسع من الجمهور

وحصدت الصور آلاف الإعجابات والتعليقات من جمهور هاندا أرتشيل، الذين أشادوا بأناقتها وقدرتها على الظهور بإطلالات بسيطة لكنها لافتة، مؤكدين أن اللون الأسود لا يزال أحد أكثر الخيارات التي تبرز جمالها وأناقتها.

هاندا أرتشيل