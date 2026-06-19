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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بفستان أخضر أنيق.. يارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

يارا السكري
يارا السكري
ريهام قدري

لفتت الفنانة يارا السكري الأنظار بأحدث جلسة تصوير شاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث تألقت بإطلالة أنيقة نالت إعجاب الكثيرين.

وظهرت يارا في الصور مرتدية فستانًا أخضر أنيقًا جاء بتصميم بسيط وراقٍ، أبرز رشاقتها وجمال قوامها، فيما حرصت على اختيار مكياج هادئ ومتناسق أظهر ملامح وجهها بشكل طبيعي وجذاب، وهو ما أضفى على إطلالتها لمسة من الأنوثة والرقي.

كما تركت شعرها ينسدل على كتفيها في مظهر ناعم، الأمر الذي أكمل تفاصيل إطلالتها اللافتة، لتبدو بإطلالة صيفية أنيقة خطفت بها أنظار متابعيها الذين تفاعلوا مع الصور بشكل واسع.

وحصدت الصور آلاف الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة من نشرها، حيث أشاد الجمهور بأناقتها وجمال إطلالتها، مؤكدين أنها تتمتع بحضور مميز وقدرة على لفت الأنظار في كل ظهور جديد لها.

وتحرص يارا السكري على التواصل مع جمهورها بشكل مستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال مشاركة أحدث إطلالاتها وكواليس أعمالها الفنية، وهو ما يجعلها محط اهتمام متابعيها الذين يترقبون دائمًا جديدها على المستويين الفني والشخصي.

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