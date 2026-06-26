قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبابي يقود تشكيل فرنسا أمام النرويج…وهالاند على مقاعد البدلاء في كأس العالم
تشكيل منتخب فرنسا أمام النرويج في كأس العالم
الأزمة تهدد تصنيف الجامعات.. بكري: 4500 جنيه راتب معيد الجامعة لا يكفي المواصلات
آخرتها دار إيواء .. عامل يروي تفاصيل النصب عليه بالهجرة لتركيا
إعلان تشكيل منتخبي السنغال والعراق بكأس العالم
في فيلم وثائقي.. الخارجية المصرية تستعرض إرث قرنين من الدبلوماسية
مقتل 30 مسلحا في غارات للجيش الصومالي بإقليم شبيلي الوسطى
مصطفى بكري: تدني رواتب أعضاء هيئة التدريس سبب عزوف أوائل الخريجين عن العمل
الخارجية الفرنسية: حزب الله يتسبب في زعزعة استقرار لبنان.. وتطبيق القرار 1701 ضرورة ملحة
مسيرته من أنجح الفترات في تاريخنا.. ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه
ترامب: إطلاق إيران مسيّرات تجاه السفن انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار
15.3 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك مطار القاهرة وسفاجا وأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد زواجه من ميرنا الهلباوي .. أحمد السعدني يتصدر التريند وإطلالة العروس تخطف أنظار الجمهور

احمد السعدني
احمد السعدني
أسماء عبد الحفيظ

تصدر الفنان أحمد السعدني قوائم البحث على محرك جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع من حفل زفافه على الكاتبة وصانعة المحتوى ميرنا الهلباوي، في واحدة من أكثر المناسبات الفنية التي أثارت اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية.

وحظي الحفل بتفاعل واسع، حيث تداول رواد مواقع التواصل صور العروسين، مع إشادة كبيرة بإطلالة ميرنا الهلباوي الهادئة والأنيقة، إلى جانب الظهور الكلاسيكي للفنان أحمد السعدني، وسط أمنيات لهما بحياة زوجية سعيدة.

أحمد السعدني وميرنا الهلباوي يتصدران محركات البحث

شهدت محركات البحث ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن أحمد السعدني وميرنا الهلباوي عقب انتشار صور الزفاف، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تهنئة العروسين عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الجمهور مع الخبر بشكل واسع، إذ تصدرت صور الحفل قوائم الأكثر تداولًا، بينما عبر المتابعون عن إعجابهم بالأجواء الهادئة التي اتسمت بالبساطة والأناقة.

إطلالة ميرنا الهلباوي تخطف الأنظار

لفتت ميرنا الهلباوي الأنظار بإطلالة زفاف ناعمة، حيث ارتدت فستانًا أبيض بتصميم بسيط وأنيق يعكس صيحات الموضة الحديثة، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بشكل طبيعي مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، وهو ما نال إعجاب متابعي الموضة على مواقع التواصل.

ويرى خبراء الأزياء أن صيحة الفساتين البسيطة ذات التفاصيل الناعمة أصبحت من أبرز اتجاهات موضة حفلات الزفاف خلال السنوات الأخيرة، إذ تمنح العروس مظهرًا راقيًا بعيدًا عن المبالغة.

من هو أحمد السعدني؟

يعد أحمد السعدني واحدًا من أبرز نجوم الدراما المصرية، ونجح على مدار سنوات في تقديم أعمال فنية متنوعة بين الدراما والكوميديا، واستطاع تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل أدائه المميز واختياراته الفنية.

وشارك السعدني في العديد من المسلسلات والأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا، ويحرص دائمًا على التواصل مع جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هي ميرنا الهلباوي؟

ميرنا الهلباوي كاتبة وصانعة محتوى وإعلامية، اشتهرت بتقديم محتوى ثقافي واجتماعي عبر منصات التواصل، كما أصدرت عددًا من الكتب التي حققت انتشارًا بين القراء الشباب، وظهرت في العديد من الفعاليات الثقافية والإعلامية خلال السنوات الماضية.

واستطاعت تكوين قاعدة كبيرة من المتابعين بفضل أسلوبها المميز في الكتابة وتقديم المحتوى.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

عقب انتشار صور الزفاف، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات التي حملت رسائل التهنئة للعروسين، بينما تداول المستخدمون صور الحفل على نطاق واسع، لتتصدر المناسبة قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا.

كما أشاد كثيرون باختيار العروس لإطلالة بسيطة وأنيقة، معتبرين أن البساطة كانت العنوان الأبرز للحفل، وهو ما ساهم في جذب اهتمام الجمهور.

لماذا تصدر الخبر محركات البحث؟

يرجع تصدر زفاف أحمد السعدني وميرنا الهلباوي محركات البحث إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الطرفان، إضافة إلى عنصر المفاجأة الذي صاحب انتشار الخبر، فضلًا عن اهتمام الجمهور الدائم بمتابعة أخبار نجوم الفن والمشاهير.

احمد السعدني زواج أحمد السعدني ميرنا البهلاوي ميرنا زواج اخبار الفن صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

ترشيحاتنا

النجمة يارا السكري

يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم صقر وكناريا.. (حوار )

الحسن عادل

بكلماته وألحانه .. الحسن عادل يقدم أغنية "إحنا الأبطال" بروح وطنية ملهمة

فيلم سيارة الدار الأخرة للأفراح

"سيارة الدار الأخرة للأفراح" يفوز بجائزة ٥ آلاف دولار في “ملتقى أفلامنا”

بالصور

زوكس تدخل المعركة بسيارة أجرة ذاتية القيادة

روبوتاكسي زوكس 2026
روبوتاكسي زوكس 2026
روبوتاكسي زوكس 2026

بعد زواجه من ميرنا الهلباوي .. أحمد السعدني يتصدر التريند وإطلالة العروس تخطف أنظار الجمهور

احمد السعدني
احمد السعدني
احمد السعدني

تحذير عاجل لمستخدمي أدوية الضغط والقلب.. آثار جانبية خطيرة تظهر بعد سنوات

تسبب بعض ادوية الضغط والقلب بالوذمة الوعائية
تسبب بعض ادوية الضغط والقلب بالوذمة الوعائية
تسبب بعض ادوية الضغط والقلب بالوذمة الوعائية

أنيقة وراقية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد