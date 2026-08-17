مواصفات اي ام ال اس9 موديل 2027 الجديدة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اي ام ال اس9 موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اي ام ال اس9 موديل 2027، وتنتمي ام ال اس9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد اي ام ال اس9 موديل 2027

اي ام ال اس9 موديل 2027

تأتى سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 5279 مم، وعرض 2000 مم، وارتفاع 1806 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3160 مم .

محرك اي ام ال اس9 موديل 2027

اي ام ال اس9 موديل 2027

تحصل سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 510 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 220 كم/ساعة، وبها عزم دوران 670 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 52 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 300 كم/ساعة، وتتسارع من من صفر وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية، وبها مدي كلي يصل إلي 1400 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات اي ام ال اس9 موديل 2027

زودت سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكيف، وريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب تعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix .

اي ام ال اس9 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 بها، Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Velour، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

اي ام ال اس9 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 ايضا، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor .

سعر اي ام ال اس9 موديل 2027

اي ام ال اس9 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 600 ألف جنيه .