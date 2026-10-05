هاني حنا: توافق نيابي مع اعتراض رئيس الجمهورية بشأن قانون "جامعة كيان"

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الاثنين الموافق ٥ أكتوبر، في أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي عُقدت برئاسة المستشار الجليل هشام بدوي، رئيس المجلس، والتي جري خلالها موافقة مجلس النواب على تقرير اللجنة العامة بشأن المادة (25) من قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك بناءًا على الاعتراض الذي أبداه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة عن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، وعضوية النواب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم، وعلاء فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية، وإبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، وماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم، وصلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد علاء فايد، وحنان صبري أمين، وعلي خالد علي خليل، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأربعاء المقبل.

أهمية الالتزام بالمبادئ الدستورية الحاكمة





وخلال تعقيبه على مناقشات الجلسة العامة، أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن المناقشات التي شهدتها الجلسة عكست توافقًا على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع القانون، وعلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة العامة في هذا الشأن، بما يؤكد أهمية الالتزام بالمبادئ الدستورية الحاكمة، وفي مقدمتها مبدأ المساواة.

وأكد الوزير علي دعم الحكومة لأعمال اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب، واستعدادها للتنسيق معها لاستكمال الدراسة القانونية والفنية للمادة (25) في ضوء ما انتهى إليه المجلس، وبما يحقق اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية، واستكمال الإجراءات التشريعية المقررة في هذا الشأن.

