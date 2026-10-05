قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي «تنمية كلوب» بمدينة بدر
مؤسسة أبو العينين توقع بروتوكولا لدعم كبار السن بالتعاون مع صندوق رعاية المسنين
أحمد موسى: إثيوبيا تريد قاعدة عسكرية على البحر الأحمر وليس مركزًا تجاريًا.. فيديو
انهيارات واسعة للحوثيين| انشقاقات وفرار في صفوف الميليشيا.. ومصرع قيادي بارز
سماع دوي انفجارات شمال الرياض
أحمد موسى: الصهاينة والإخوان أعداؤنا.. وإحنا في ظرف صعب وهنعديه| فيديو
مش عايز يطلقها.. إنقاذ سيدة حاولت القفز من أعلى عقار بسبب زوجها في بولاق الدكرور
شبكات طرق ومشروعات تنموية.. رئيس جهاز تعمير سيناء: حجم أعمالنا 60 مليار جنيه منذ 2014
لدعم جهود التنمية بأفريقيا... تفاصيل لقاء وزير الخارجية لالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
وكر للتصنيع.. أمن الجيزة يداهم فيلا ويضبط متهمين يتاجرون في المخدرات بالشيخ زايد
أحمد موسى يرد على سموتريتش: إذا تهورت تل أبيب لن يكون هناك كيان إسرائيلي
رجَّعناكم بـ«الكستور».. أحمد موسى عن تصريحات سموتريتش: إسرائيل عارفه درس 73 كان شكله إيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. جمال القليوبي يكتب: أزمة السولار في العالم بين مخزونات النفط وسلاسل الإمدادات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة
د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة
د. جمال القليوبي

لم تعد أزمة السولار مجرد ارتفاع في سعر وقود الشاحنات، بل أصبحت اختبارًا لقدرة الاقتصاد العالمي على استمرار النقل والزراعة والصناعة. فهذا الوقود يحرك سلاسل الغذاء والتجارة، ويشغل المعدات الثقيلة ومولدات الكهرباء والمترو والقطارات والنقل الجماعي والثقيل والأتوبيسات والنقل النهري والبحري، ولذلك تنتقل أزمته سريعًا من محطات التموين إلى أسعار السلع وتكاليف الإنتاج. وتكشف التطورات الحالية أن امتلاك النفط الخام وحده لا يضمن توافر الديزل، ما لم تتوافر القدرة على تكريره ونقله وتسليمه في الوقت المناسب.

ظهرت الأزمة الآن نتيجة تراكم اضطرابات أصابت الإنتاج والتكرير والتجارة البحرية، بالتزامن مع اقتراب موسم التدفئة واحتياجات الحصاد. وبحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر سبتمبر 2026، انخفض تشغيل المصافي عالميًا في أغسطس بمقدار 0.7 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق؛ حيث يتم تكرير 80 مليون برميل يوميًا الآن بينما العام الماضي وصل إلى 88 مليون برميل يوميًّا. كذلك تراجعت صادرات الديزل والجازولين الصافية من الخليج وروسيا بمجموع 2.6 مليون برميل يوميًا مقارنة بفبراير. وهذا رقم لفقد الإمدادات التصديرية من هذين المصدرين، وليس قياسًا للعجز العالمي النهائي بعد التعويض من الأسواق الأخرى.

وتضاعف الضغط على الطلب عالميًا مع استمرار القيود الروسية على تصدير الديزل، وتعليق المصافي الصينية صادرات الوقود لشهر أكتوبر لتعزيز الإمدادات المحلية، وضعف حركة الناقلات التي تمر من مضيق هرمز وباب المندب مع توقف الكثير من الناقلات السعودية والتي تمثل شريحة كبيرة في سقف التصدير. وهكذا أصبحت الدول المستوردة تتنافس على شحنات أقل، بينما يزيد طول الرحلات وتكاليف النقل والتأمين من سعر البرميل الواصل إلى المستهلك.

ويبلغ الاستهلاك العالمي للديزل نحو 28 مليون برميل يوميًا، بما يعادل قرابة 4.45 مليار لتر؛ سولار كما أنه لا يمثل قراءة يومية ثابتة خلال الأزمة. وفي الولايات المتحدة، تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى استهلاك نحو 3.9 مليون برميل يوميًا من المقطرات النفطية عام 2025، استحوذ النقل على نحو ثلاثة أرباعها. وتضم الأسواق الكبرى المستهلكة أيضًا الصين والهند، إلى جانب الاقتصادات الصناعية الأوروبية. أما إنتاج السولار فيرتبط بخريطة المصافي وقدرتها على توفير فائض للتصدير. وتبرز الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا، إلى جانب السعودية والكويت والإمارات، ضمن الدول ذات الأهمية في الإنتاج والإمدادات. لكن حجم الإنتاج لا يساوي النفوذ التصديري؛ فقد تنتج الدولة كميات كبيرة يستهلكها سوقها المحلي. وتوضح الأزمة أهمية الخليج، الذي مثل نحو 25% من صادرات الديزل العالمية عام 2025، وأهمية الولايات المتحدة بوصفها أكبر مصدر حالي للديزل، بينما تدعم المصافي الهندية جانبًا من تعويض الإمدادات المفقودة.

ومن هنا تظهر أهمية وظيفة المخزون الاستراتيجي حيث يوفر احتياطيًا يمكن طرحه عند تعطل الإمدادات، لإتاحة الوقت أمام استعادة الإنتاج أو إيجاد موردين بديلين.

وتُلزم وكالة الطاقة الدولية أعضاءها المعنيين بالاحتفاظ بمخزونات نفطية تعادل 90 - 180 يومًا على الأقل من صافي الواردات؛ ولا يعني ذلك امتلاك مخزون ديزل يكفي 90 يومًا من الاستهلاك المحلي، فالاحتياطي قد يتكون من الخام والبنزين والديزل ووقود الطائرات.
ولا تتوافر بيانات عامة موحدة تسمح بترتيب أكبر المخزونات الاستراتيجية للديزل وحده عالميًا بصورة دقيقة ومحدثة، لكن ألمانيا وفرنسا تقدمان مثالين مهمين: تحتفظ هيئة التخزين الألمانية بنحو 20 مليون طن من الخام والمنتجات مجتمعة، بينما أعلنت «ساجيس» الفرنسية مخزونًا قدره 13.2 مليون طن بنهاية 2024. وهذه أرقام لإجمالي الاحتياطيات المختلطة، وليست كميات سولار خالص، ولا أرصدة مؤكدة بعد السحوبات الأخيرة.

وفي هذا السياق جاء الضغط الأمريكي على فرنسا وألمانيا؛ فقد أفادت رويترز في أول أكتوبر بأن إدارة ترامب طلبت الإفراج عن مخزونات الديزل الطارئة، مع التهديد بحظر الصادرات الأمريكية، بهدف تخفيف أسعار الوقود وضغطها على الداخل الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي. لكن الدقة تقتضي تصحيح القول إن واشنطن أوقفت التصدير بالفعل؛ وكان الإجراء تهديدًا بحظر محتمل، وأعقبه اتفاق مجموعة السبع في الثاني من أكتوبر على تجنب قيود التصدير بين أعضائها.

وأعلنت المجموعة طرح 100 مليون برميل من الديزل واحتياطيات أخرى خلال أربعة أشهر، مع تقديم كميات كبيرة من الديزل خلال أول عشرين يومًا. ولا يصح وصف كامل الكمية بأنها سولار. أما الإفراج الأمريكي السابق، الذي قالت واشنطن إنه بلغ 172 مليون برميل، فاستهدف دعم الإمدادات وتعويض اضطرابات الحرب؛ والاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي الرئيسي يتكون من النفط الخام، الذي يحتاج إلى التكرير قبل تحوله إلى وقود جاهز للاستخدام.

وبالنسبة للشرق الأوسط، يُتوقع أن يرفع نقص الديزل تكلفة النقل البري وتشغيل المعدات الزراعية والإنشائية ومولدات الكهرباء، وأن يزيد أعباء الاستيراد والدعم في الدول المستوردة. أما الدول المصدرة فقد تستفيد من ارتفاع الأسعار عندما تتمكن من الإنتاج والشحن، لكن تعطل المصافي والموانئ قد يحرمها من هذه الفرصة.

ولهذا نجد أن الخطة البترولية المصرية كانت حكيمة في استيراد الزيت الخام والاعتماد على معامل التكرير المصرية الثمانية في قدرتها التشغيلية على تصنيع السولار محليًا تحسبًا لمثل تلك الأزمات من سلع الوقود المختلفة وأهمها الديزل.

لذلك تحتاج مصر إلى آليات إضافية، منها زيادة فترات التخزين إلى مستويات زمنية تصل إلى 90 يومًا على الأقل، وبخاصة الديزل، أو رفع قدراتنا من تخزين الزيت الخام إلى فترات زمنية تصل إلى 120 يومًا، والحرص على رفع الكفاءة التشغيلية لمعامل التكرير الثمانية إلى قدرات تصل إلى 160 ألف طن يوميًا، والذي يتيح الإيفاء بكامل القدرات الاستهلاكية وكذلك التصدير والاستفادة من فارق السعر وقت الأزمات.

أزمة السولار السولار وقود الشاحنات الاقتصاد العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن مفاجأة للمواطنين بعد الشائعات الأخيرة

ترشيحاتنا

القمح

القمح في بورصة شيكاغو يرتفع وسط مخاوف من تصعيد روسيا الحرب في أوكرانيا

السكر

أسعار السكر تصعد عالميا لأعلى مستوى منذ 2024 وسط مخاطر الطقس

جانب من زيارة المستثمرين الأفارقة للمنطقة الحرة بالإسكندرية

هيئة الاستثمار تستقبل وفد مستثمرين آفارقة في زيارة للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية

بالصور

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير.. إطلالة تخطف الأنظار

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

من غير دقيق.. اكتشف سر توست العدس الصحي المشبع في الفرن

سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الرهان الرابح في كواليس القدر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الفيوم بين إشراقات الأنبياء.. سحر الأسطورة ولغز السراديب المفقودة

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أزمة السولار في العالم بين مخزونات النفط وسلاسل الإمدادات

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: من خط بارليف إلى حصون الوعي

المزيد