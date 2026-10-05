الـ 120 مليون مصري يدافعوا عنها.. أحمد موسى عن سيناء: أي شبر من أرض مصر خط أحمر

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة حاسمة بشأن التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بمصر وسيناء، مؤكدًا أن الأراضي المصرية تمثل خطًا أحمر لا يمكن الاقتراب منه، وأن الشعب المصري يقف خلف دولته في الدفاع عن أرضه وسيادته.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «لو تهور الكيان الصهيوني؛ ستكون نهايته، وعلى أعتاب مصر تتحطم أطماع الطغاة».

وأضاف: «الـ 120 مليون مصري يموتوا كلهم وهما بيدافعوا عن مصر، وإسرائيل ستدفع ثمنًا غاليًا إذا أقدمت على أي خطوة تهدد الأمن القومي المصري».

وتطرق موسى إلى تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بشأن مصر وسيناء، قائلًا: «أي شبر من سيناء لن تستطيع الاقتراب منه أنت أو بلدك أو أي بلد في الدنيا».

وتابع: «اللي حصل عمره ما هيتكرر تاني، ولكن إحنا دعاة سلام»، مشددًا على أن مصر لا تسعى إلى الحرب، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بأراضيها وسيادتها ولا تسمح بالمساس بأمنها القومي.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر اليوم دولة قوية، رغم حجم الضغوط التي تواجهها من جميع الاتجاهات، مشيرًا إلى أن قوة الدولة المصرية تمثل عاملًا أساسيًا في حماية حدودها وأراضيها.

وشدد موسى على أن أي محاولة للمساس بالأراضي المصرية أو الاقتراب من سيناء ستواجه بموقف مصري حاسم، مؤكدًا أن سيناء جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية وأن ما حدث خلال العقود الماضية لن يتكرر.