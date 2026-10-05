«صحة النواب» تستعرض خطة عملها.. وتؤكد: نتواصل مع الحكومة لمواجهة مشكلة منظومة الدواء

عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الجديد برئاسة الدكتور شريف باشا؛ لاستعراض ومناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات التنفيذية.

أسفر الاجتماع عن إصدار حزمة من التوصيات الرقابية والتشريعية الهامة الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة العمل الصحي؛ وفي صدارة الاهتمامات، شددت اللجنة على إعطاء أولوية قصوى لملف الأدوية الناقصة وبدائلها للوقوف على أسبابها الجذرية ومحاربة أي مظاهر للخلل أو الفساد، مع ضرورة وضع خطة عمل متكاملة لتنظيم صرف الدواء داخل الصيدليات.

كما تناولت اللجنة مشكلة تكليف المهن الطبية للتعرف على الضوابط والمعايير الحاكمة لتوزيعهم، وقررت عقد جلسة استماع خاصة بحضور الدكتور عمرو قنديل المكلف بإدارة هذا الملف لمناقشة كافة تفاصيله.

وفي الشأن التشريعي والرقابي، شددت اللجنة على ضرورة عقد جلسات استماع موسعة لمناقشة الموضوعات الحيوية الخاصة بالهيئات الصحية الكبرى، وفي مقدمتها هيئة الشراء الموحد، هيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، على أن يسبق ذلك دراسة متأنية للقوانين واللوائح المنظمة لكل هيئة لضمان وجود سند قانوني واضح.

كما دعت إلى تخصيص اجتماعين من أصل 3؛ لمناقشة طلبات الإحاطة بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس، فضلاً عن متابعة ملف المستحضرات الطبية وتفعيل الزيارات الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات الصحية على أرض الواقع.

وعلى صعيد التنسيق الحكومي، طالبت اللجنة بمراعاة مستوى التمثيل اللائق لمندوبي الحكومة أمامها، وإلزام الجهات التنفيذية بإعداد ردود كتابية رسمية لجميع الموضوعات والملفات المُناقشة.