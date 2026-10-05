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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نورهان حشاد تكتب: الرهان الرابح في كواليس القدر

نورهان حشاد
نورهان حشاد
نورهان حشاد

حين تضيق بنا الحياة وتتلاحق الظروف، أول ما نفعله هو العودة إلى مربع الحسابات الشخصية محاولين إحكام السيطرة على كل شيء غير أن الحقيقة الروحانية تخبرنا أن السلام الحقيقي لا يُصنع بجهدنا المنفرد؛ ففي كواليس الأقدار، ثمة يد خفية تتولى صياغة أمانك بلغة صامتة، وتجعل حبل نجاتك معقوداً بجميل معروفٍ بذلته لغيرك، دون الإكتفاء بالخطط البشرية القاصرة.

إن ما يجهله الكثيرون هو أن مجريات هذا الوجود محكومة بنظام علوي دقيق يعمل في خفاء الغيب ، لتبطل التدابير الأرضية وتجعل من بذل العون للناس طوق نجاة يرتد إليك؛ لتكسب في النهاية الرهان الرابح في كواليس القدر، حيث تُكتب تفاصيل أمانك وسلامتك، ليس بيدك، بل بيد شخص مجهول لا تعرفه ولا يعرفك، التقت روحه بروحك في فضاء اللطف الإلهي.

إن المبدأ الرباني الثابت "أَعِنْ تُعَنْ" ليس مجرد وصية أخلاقية للتكافل الاجتماعي، بل هو "شفرة وجودية" عميقة، عندما تمد يدك لتنتشل إنساناً من عثرته، فإنك في الحقيقة لا تغير واقعه هو فحسب، بل تزرع بها بذور أمانك في لوح المقادير الخفي.

في تلك اللحظة التي تظن فيها أنك تفقد من وقتك، أو مالك، أو جهدك، يقع رهانك الرابح مع رب الأقدار؛ إذ يعود إليك فيض معونتك كموجةِ لطفٍ ربانية تنتشلك في لحظة انكسارك.

هذا التناظر المدهش تجده برهاناً قاطعاً في قوله تعالى: ﴿هال جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ [الرحمن: 60]. إنها المعادلة الصارمة التي لا تقبل الخطأ؛ فالإحسان يتدفق في أوردة الكون كطاقة لا تفنى، بل تبحث عن صاحبها لترد إليه دينه في أكثر الأوقات حرجاً، عندما تفتح باباً مغلقاً لغيرك، يتكفل اللطف الإلهي بفتح أبوابك الموصدة من حيث لا احتسب.

لو تأملنا عمق هذا المبدأ، لوجدنا أن الأمان البشري شبكة متصلة الخيوط ، أنت تحمي أحداً هنا، فيحمي الله ذريتك أو نفسك عبر شخص آخر هناك ،يتجسد هذا المعنى  في سورة الكهف، في قصة الجدار الذي أقامه الخضر وموسى عليهما السلام: ﴿وكان أبوهما صالحًا فأراد ربك أن يبلغا إشداهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك﴾ [الكهف: 82]. تأملوا هذا العمق الغامض؛ مات الأب الصالح، وترك أطفالاً يتامى ضعفاء في قرية أهلها لئام، لكن "صنايع المعروف" التي قدمها الأب في حياته تحولت إلى رصيد أمان في بنك الغيب ، سخر نبي وعبد صالح ليقوما بعمل شاق مجاني في كواليس القدر، فقط ليُكتب الأمان لهؤلاء الأطفال!

إن العطاء اللامشروط يمثل قمة النضج الإيماني والوعي الوجودي؛ ففي زمن الأنانية المفرطة، يظن الإنسان أن القبض على الأشياء يحميها، بينما المنطق الرباني يخبرنا أن الإنفاق هو عين النماء، وأن غياثك للمكروبين هو الإستدعاء السري لغوثك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ﴿إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم﴾ [الإسراء: 7]. هذه الآية ترفع الستار عن الحقيقة الكاملة: أنت المستفيد الأول والأخير من معونتك للناس.
اليد التي تمتد لتجبر خاطراً منكسراً، يمسكها الله بلطفه لتتجاوز جحيم السقوط.

حين تعيش بمبدأ "أَعِنْ تُعَنْ"،
فإنك تفك شفرةالوجودي ،
وتصبح على يقين بأن أي عسر يمر بك، يقابله يسر يُدبّر في خفاء الغيب؛ لأنك كنت يوماً يسراً لغيرك.

إنها دعوة لتأمل كواليس الأقدار، فكل معروف بذلته هو سهم أطلقته نحو السماء، ولن يعود إليك إلا ومعه صيد النجاة.

ضع رهانك دائماً في هذه التجارة الرابحة، وكن على ثقة بأن تفاصيل أمانك تُكتب الآن بدقة فائقة في لوح اللطف المحفوظ.

وخلف ستار المشهد، ندرك أن الأمان ليس جداراً خرسانياً نبنيه حول ذواتنا، بل هو الصدى المرتد لأصواتنا التي أطلقناها يوماً لنجدةالمتعبين، وأن كل أثر طيب تركتِهِ لإنتشال روح مجهدة، وكل غمة كشفتها عمن ضاقت عليه الأرض، هي وثيقة تأمين سرية تُسطَّر في خفاء المقادير.

أطلق سهام إحسانك نحو السماء بلا تردد، ونم قرير العين؛ فالرهان مع الله رابحٌ بالضرورة، وتفاصيل خلاصك تُصاغ الآن بدقة فائقة في لوح اللطف المحفوظ.

الحسابات الشخصية الحقيقة الروحانية لوح المقادير الخفي

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