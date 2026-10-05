عند أعتاب مصر تتحطم الأطماع.. أحمد موسى: لو تهور الكيان الصهيوني ستكون نهايته

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بشأن مصر وسيناء تمثل تهديدًا خطيرًا، مؤكدًا أن أي تهور من جانب الكيان الصهيوني تجاه مصر؛ ستكون له عواقب وخيمة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، «سموتريتش الصهيوني مجرم الحرب الذي تحدث عن مصر، وإذا تهور الكيان الصهيوني فسوف تكون نهايته».

وتابع: «على أعتاب مصر تتحطم أطماع الطغاة، ولن يكون هناك ما يسمى إسرائيل مرة أخرى»، مشددًا على أن الشعب المصري لن يتهاون في الدفاع عن أرضه وسيادته.

وقال موسى: «الـ 120 مليون مصري يموتوا كلهم وهما بيدافعوا عن مصر»، مؤكدًا أن إسرائيل ستدفع ثمنًا غاليًا؛ إذا أقدمت على أي خطوة تهدد الأمن القومي المصري.

وأشار إلى تصريحات سابقة لسموتريتش بشأن الاستيلاء على سيناء، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات تمثل تجاوزًا خطيرًا وخطابًا عدائيًا تجاه مصر.