ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الفيوم بين إشراقات الأنبياء.. سحر الأسطورة ولغز السراديب المفقودة

تظل واحة الفيوم في الضمير الحضاري المصري والعربي تجسيداً فريداً للالتقاء بين عبقرية الجغرافيا ومهابة التاريخ وسحر الأسطورة.

إنها ليست مجرد إقليم جغرافيا منخفض يقع في قلب الصحراء الغربية، بل هي مسرح حادّ الشخوص والأحداث،شهد صياغات مبكرة لفلسفة العمران، وتأملات الفكر الإنساني في معاني الحياة والخلود والنجاة.

حين تقف على أطراف صحراء الفيوم المتشابكة مع بحيرة قارون، لا تتأمل فقط صحراءً ممتدة أو أطلالاً حجرية تنتمي إلى عصور الدولة الوسطى أو العصرين البطلمي والروماني، بل تستشعر حركة التاريخ وهي تتداخل مع الإرث الروحي العميق؛ حيث تختلط روايات المورث الشفاهي المتواتر بمتون الكتب المقدسة، وتتقاطع نتائج البعثات الأثرية الحديثة مع شغف المغامرين والرحالة الذين جابوا هذه التخوم بحثاً عن "خزائن الأرض" ومدن الكهنة المطمورة.

أولاً: الفيوم في الضمير الإيماني.. من رؤيا يوسف إلى برية الرهبان

لم تكن الفيوم في العيانيّة التاريخية مجرد منخفض مائي أقيمت على جوانبه السدود، بل ارتبط اسمها في المأثور الديني والفكري بدورة الحياة والتفكير الإستراتيجي لإدارة الأزمات:

1. نبي الله يوسف وتدبير "خزائن الأرض": تتواتر المرويات التاريخية والتفسيرية (كما أوردها مؤرخون كبار كالمقريزي والمسعودي) في الربط وثيق الصلة بين نظام الري في الفيوم وشخصية نبي الله يوسف عليه السلام. حيث تذهب تلك الروايات التاريخية إلى أن شق مجرى "بحر يوسف" وتنظيم فيضان النيل في هذا المنخفض لم يكن مجرد هندسة مائية، بل كان تطبيقا حيا للرؤية الإيمانية والحكمة التخطيطية الشاملة لمواجهة سنوات الجفاف. ومن هنا اكتسبت الفيوم في الموروث العربي والشرقي هالة تقدسها، باعتبارها المستودع الرئيسي للغلال، والنواة الأولى لـ "خزائن الأرض" التي أدارها الصدّيق بحكمة ونبوة.

2. مسار العائلة المقدسة والبرية الروحية: لم تتوقف هذه الروحانية عند العهد القديم أو الإرث الإبراهيمي المبكر، بل امتدت لتشمل لجوء العائلة المقدسة إلى مصر، حيث كانت أطراف الفيوم وصحاريها المتاخمة ملاذاً آمناً في رحلة النجاة. وفيما بعد، أصبحت هذه الجغرافيا القاسية في القرون الأولى للمسيحية المهد الأساسي لنشأة الحركة الرهبانية؛ حيث تحولت مغارات الصحراء وسراديبها الطبيعية إلى أديرة ومناسك للصلاة والتأمل بعيداً عن صخب العالم.

ثانياً: التنقيب التوراتي وأسطورة علوم الأوائل

على مدار القرون الثلاثة الماضية، كانت منطقة الشرق الأوسط عموماً ومصر خصوصاً، ميداناً لظاهرة عُرفت بـ "علم الآثار التوراتي" (Biblical Archaeology)، حيث اندفعت بعثات تنقيب متعددة ومستكشفون رحالة يحملون في يد النصوص المقدسة والأساطير القديمة، وفي اليد الأخرى أدوات التنقيب والحفر.

• البحث عن سراديب الكهنة وعلوم الحكمة: تداولت كتب التاريخ والرحالة العرب والغربيين روايات عجيبة حول مراكز الحكمة القديمة في الفيوم. فوفقاً للحكايات المتواترة، كان معبد الفيوم المكرس لبعض الآلهة القديمة يضم سراديب عميقة ممتدة تحت الطبقات الجيولوجية للصحراء. وساد اعتقاد مفاده أن الكهنة والعلماء القدماء، حين شعروا بدنو تحولات سياسية وعسكرية كبرى، أودعوا في هذه السراديب المظلمة كتب العلوم الأولية، ومخطوطات الفلك، وعلوم الكيمياء السحرية والهندسة، لحمايتها من الماحق الحضاري.

• عجيبة المتاهة (اللابيرنت).. المعبد الذي يفوق الأهرامات: حين زار المؤرخ الإغريقي هيرودوت مصر في القرن الخامس قبل الميلاد، سجل انبهاره الشديد بمعبد المتاهة (اللابيرنت) بجوار هرم هوارة بالفيوم، واصفاً إياه بأنه يفوق أهرامات الجيزة عظماً وجلالاً، حيث ضم آلاف الحجرات المتداخلة بين ما هو فوق الأرض وما هو تحتها. هذا المعبد المعقد فتح الباب واسعاً أمام مخيلة المغامرين؛ إذ اعتقد الكثيرون أن الأجزاء السفلية المطمورة منه تحت الرمال والمياه الجوفية تخفي علوم السحر والهندسة المصرية القديمة التي لم تُفك أسرارها حتى اليوم.

ثالثاً: غرائب المدن المفقودة تحت الرمال والمياه

لا تكتمل الصورة القلمية لإقليم الفيوم دون التوقف عند روايات "المدن المفقودة". فالطبيعة الجغرافية المتغيرة للمنطقة، وانحسار مياه بحيرة قارون وتمددها عبر العصور، أدى إلى اندثار العديد من القرى والمراكز العمرانية القديمة:

1. مدن غمرتها المياه والرمال: تسخر المخطوطات القديمة بإشارات إلى مدن زاهرة بادت تماماً، كمدينة "كرانيس" و"ديمية السباع" و"أم البرجات". وعلى الرغم من أن البحث الأثري الأكاديمي كشف جزءاً من هذه المواقع، إلا أن المخيلة الشعبية لا تزال تؤمن بأن هناك مدناً كاملة بأسواقها ومعابدها ودورها لا تزال غارقة تحت أطباق الرمال المتحركة في عمق الصحراء الغربية للفيوم.

2. برديات الفيوم وبورتريهات الخلود: إن ما كشفته البعثات العلمية لم يكن أقل إدهاشاً من الأساطير؛ فقد أهدت الفيوم للإنسانية كنزاً وثائقياً وفنياً خالداً يتمثل في "وجوه الفيوم" (بورتريهات المومياوات) التي جمعت بين نبل الفن المصري وواقعية الفن الهيلينستي، إضافة إلى مئات الآلاف من قطع البردي الديموطيقية والإغريقية. هذه البرديات لم تكن تضم نصوصاً سحرية بقدر ما كانت وثائق يومية إنسانية: خطابات حب، وعقود بيع وشراء، وبرديات طبية، ونصوصاً فلسفية ودينية تعكس أسرار الفكر الإنساني في لحظات التحول الكبرى.

رابعاً: بين الشغف الرومانتيكي والرصانة الصحفية

حين نتناول هذه المادة الغنية، نحتاج إلى الموازنة بين بعدين أساسيين في الكتابة التحليلية:

• البُعد الروحي والرمزية: فالإصرار الشعبي والإنساني على ربط الفيوم بالكنوز والمخطوطات المفقودة ليس مجرد بحث عن ذهب أو ماديات، بل هو تعبير عميق عن تقديس الإنسان العربي والتزامه بالبحث عن المعرفة الأولى، ورؤيته لمصر كأرض حافلة بالبركة والعلوم التي باركها الأنبياء وصانها الكهنة.

• البُعد التوثيقي والعلمي: إن التوثيق الأثري الصارم يتطلب عدم الانجراف الكامل خلف الشائعات والأساطير دون دليل ملموس، بل استخدام الأسطورة كمفتاح لفهم كيف يقرأ المجتمع تاريخه، وكيف تحولت الاكتشافات الأثرية إلى جسر بين النص الديني والواقع التاريخي.

خاتمة: الكنز الحقيقي بين يدي الإنسان

إن السحر الحقيقي لإقليم الفيوم لا يكمن فقط فيما يُشاع عن السراديب المغلقة أو الممالك المطمورة تحت بحيرة قارون، بل يكمن في كونه المسرح الحي الذي التقت فيه حكمة الأنبياء، وإبداع الهندسة المائية والزراعية، وإلهام النصوص المقدسة مع تجليات الفن والوثيقة التاريخية.

ستظل صحراء الفيوم تهمس بأسرارها لمن يحسن القراءة؛ فكل حبة رمل فيها قد تخفي نصاً أو أثراً، وكل صفحة من تاريخها تؤكد أن حضارة مصر لم تكن مجرد أحجار صامتة، بل كانت وما زالت خزانة المعرفة الكبرى التي لا تنفد عجائبها.