قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مران الأهلي| محاضرة فنية للاعبين.. وعلي محمود ينتظم في التدريبات
كارولين رودريجيز: مجلس الأمن يجب أن يمثل عالم اليوم وليس الذي نشأ فيه
أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي أكد أن مصر لن يُمس أمنها المائي
كيفيه الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي
مرشحة للأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تؤدي لمزيد من انعدام الأمن الغذائي والنزوح
اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول
الأرصاد: انخفاض الحرارة ليلا وأمطار رعدية في هذه المناطق.. والعُظمى بالقاهرة 29 مئوية
مرشحة جيانا لمنصب أمين الأمم المتحدة: إصلاح المنظمة ضرورة لتلبية احتياجات الدول
هشام الحلبي: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر لمست الكثير من النقاط المهمة
«حقوق الإنسان» بالنواب تحسم تعديلات قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
روبيو: إعادة تموضع قواتنا إجراء روتيني مستمر لا يرتبط بوجود تهديدات أمنية
هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد شهور من الرعب.. البحار سامح عبد العظيم يعود لمصر سالما بعد اختطاف السفينة بالصومال

بعد شهور من الرعب.. البحار سامح عبد العظيم يعود لمصر سالمًا بعد اختطاف السفينة بالصومال
بعد شهور من الرعب.. البحار سامح عبد العظيم يعود لمصر سالمًا بعد اختطاف السفينة بالصومال
إسراء عبدالمطلب

عاد البحار المصري سامح عبد العظيم إلى مصر سالمًا، بعد فترة صعبة عاشها برفقة عدد من البحارة المصريين، عقب اختطاف السفينة التي كانوا يعملون على متنها في الصومال، لتنتهي بذلك أيام من الخوف والقلق التي عاشتها أسرته في انتظار عودته.

وكانت واقعة اختطاف السفينة قد أثارت حالة من القلق بين أسر البحارة، خاصة مع الظروف الصعبة التي تعرضوا لها خلال فترة الاحتجاز، قبل أن تنجح الجهود المصرية في تأمين عودتهم إلى أرض الوطن.

ومع وصول البحارة إلى مصر، تحولت حالة القلق التي عاشتها أسرهم طوال الفترة الماضية إلى فرحة كبيرة، خاصة بعد الاطمئنان على سلامتهم وعودتهم إلى ذويهم.

تفاصيل الأيام الصعبة على متن السفينة

وكشف هاني عبد العظيم، شقيق البحار سامح عبد العظيم، تفاصيل جديدة عن الظروف التي عاشها شقيقه خلال فترة اختطاف السفينة، موضحًا أن البحارة واجهوا ظروفًا قاسية للغاية بعد نفاد جميع المؤن الموجودة على متن السفينة.

وقال هاني عبد العظيم في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن الصوماليين، عقب اختطاف السفينة، استولوا على كل المؤن والطعام والمياه الموجودة على متنها، لتنتهي إمدادات الأكل والشرب بالكامل، مؤكدًا أن شقيقه وباقي البحارة لم يتوافر لهم بعد ذلك أي طعام أو مياه للشرب.

وأضاف أن مياه التكييف أصبحت السبيل الوحيد الذي اعتمد عليه البحارة للحصول على المياه طوال فترة الاختطاف، في ظل نفاد المياه الموجودة على السفينة، مشيرًا إلى أن الظروف التي عاشوها كانت صعبة للغاية.

فرحة الأسرة بعودة سامح

وأوضح شقيق البحار العائد أن سامح عاد إلى مصر أمس، وكان في استقباله الجيران والأهالي، الذين توجهوا معه إلى المطار لاستقباله، مؤكدًا أن مشاعر الخوف والقلق التي سيطرت على الأسرة طوال الفترة الماضية تبدلت إلى فرحة واطمئنان بعد عودته سالمًا.

وأشار إلى أن شقيقه عاد في حالة وهيئة مختلفة تمامًا عما كان عليه قبل الواقعة، موضحًا أن الظروف القاسية التي مر بها أثرت على شكله ومظهره بشكل واضح.

وأكد أن السفارة المصرية والجهات المصرية حرصت على استقبال سامح وباقي البحارة العائدين، وتوفير كل سبل الراحة والاهتمام والعناية لهم بعد وصولهم إلى مصر.

ولفت إلى أن فرحة الأسرة بعودة سامح كانت كبيرة للغاية، خاصة نجله أحمد، البالغ من العمر 6 سنوات، والذي كانت فرحته بعودة والده لا توصف، إلى جانب والدته التي عاشت فترة طويلة من الخوف والقلق عليه.

واختتم هاني عبد العظيم حديثه بالتأكيد على أن عودة شقيقه سالمًا إلى أسرته كانت لحظة فارقة بالنسبة لهم، بعد أيام صعبة عاشتها الأسرة وهي تنتظر الاطمئنان عليه، معربًا عن سعادته بانتهاء الأزمة وعودة البحار إلى منزله من جديد.

سامح عبد العظيم البحارة المصريين البحارة المختطفين في الصومال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن مفاجأة للمواطنين بعد الشائعات الأخيرة

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الرئيس السيسي وصلنا لبر الأمان وسط عالم مضطرب.. شاء من شاء وأبى من أبى

الميراث

هل للمرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها ميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريري لصرف بدل التميز العلمي عن أكتوبر 2026

بالصور

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

من غير دقيق.. اكتشف سر توست العدس الصحي المشبع في الفرن

سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن

وصفة طبيعية لتفتيح وتنعيم الإبطين في 7 أيام.. خبيرة تجميل تكشف السر

تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: من خط بارليف إلى حصون الوعي

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: 6 أكتوبر.. يوم عبرت مصر من جدار الهزيمة إلى بوابة النصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الحرب التي لا يجب أن تقع

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

المزيد