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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وصول البحارة المصريين إلى مقديشيو تمهيدًا لسفرهم إلى القاهرة برفقة السفير المصري

وصول البحارة المصريين إلى مقديشيو تمهيدًا لسفرهم إلى القاهرة برفقه السفير المصري
وصول البحارة المصريين إلى مقديشيو تمهيدًا لسفرهم إلى القاهرة برفقه السفير المصري
فرناس حفظي

استقبل السفير محمد صلاح، سفير مصر لدى الصومال البحارة المصريين لدي وصولهم إلى مطار مقديشيو، حيث تم نقلهم على الفور إلى مقر السفارة وسط حراسة مشددة وتوفير الإقامة لهم، تمهيدًا لسفرهم برفقة السفير المصري إلى القاهرة، وذلك بناء على توجيهات   رئيس الجمهورية وبمتابعة مستمرة من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج لعودة البحارة المصريين من جمهورية الصومالية الفيدرالية إلى أرض الوطن.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في مقديشيو حرصت منذ بدء عملية الاحتجاز على التواصل الدائم مع البحارة وأهاليهم، كما أجرت اتصالات عديدة مع المسئولين بالحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم بونتلاند، بالإضافة إلى ملاك السفينة وحمولتها لمتابعة تطورات الموقف، إضافة إلى الاتصالات التى أجرتها السفارة المصرية في اليمن مع السلطات هناك بتوجيهات من السيد وزير الخارجية.

وأكد  السفير أن الاهتمام الأكبر لوزارة الخارجية  طوال فترة الاحتجاز انصب في المقام الأول على ضمان أمن وسلامة البحارة والدفع نحو سرعة الإفراج عنهم، وأعرب عن خالص تهانيه لأهالي البحارة لعودتهم سالمين.

السفير محمد صلاح سفير مصر لدى الصومال البحارة المصريين مطار مقديشيو بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي

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