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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الخارجية الباكستانية: استدعاء القائم بالأعمال الهندي إثر مقتل مدنيين باكستانيين

باكستان
باكستان
محمد على

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الهندي إثر مقتل مدنيين باكستانيين اثنين بنيران الأمن الهندي عند الحدود، معبرة عن رفضها التام لهذه التجاوزات.

كما أكدت باكستان رفضها استخدام الهند المياه «سلاحاً»، مشددة على أن «معاهدة مياه السند» ملزمة قانوناً ولا يمكن تعديلها أو إلغاؤها أو تعليقها من جانب واحد.

وتعمل الهند على ضمان عدم تدفق «قطرة ماء واحدة» إلى باكستان المجاورة، بعد أن علّقت نيودلهي معاهدة مياه رئيسية العام الماضي.

«هذان المشروعان يؤكّدان أن الهند يبدو أنها تستخدم المياه سلاحاً. هذا يحمل تبعات خطرة ليس فقط على اقتصاد باكستان، بل على الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن».

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

حذّر رئيس باكستان من أن حكومة «طالبان» في أفغانستان خلقت ظروفاً «مشابهة أو أسوأ» من تلك التي سبقت هجمات 11 سبتمبر  2001 الإرهابية التي استهدفت أمريكا.

باكستان المياه الأمن الهندي وزارة الخارجية الباكستانية

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