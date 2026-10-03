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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليتوانيا: إغلاق مطار فيلنيوس مؤقتاً إثر الاشتباه في رصد مسيرة

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
أ ش أ

أغلقت السلطات في ليتوانيا ، اليوم السبت ، مطار العاصمة فيلنيوس لفترة وجيزة بعد رصد ما يُشتبه في كونه طائرة مسيرة في المجال الجوي حول المطار، قبل أن تعود وتعلن زوال الخطر.

وأصدرت السلطات عند الساعة 09:50 صباحا تحذيرا لمقاطعة فيلنيوس بعد رصد جسم يحتمل أن يشكل خطراً دخل المجال الجوي الليتواني، قبل أن يُلغى التحذير بعد نحو 50 دقيقة، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية (LRT).

وصرح فيلمانتاس فيتكاوسكاس، مدير المركز الوطني لإدارة الأزمات، لإذاعة LRT قائلاً: "تأكد عدم وجود تهديد جوي، إذ لم يشكل الجسم أي خطر. ولا يمكنني الجزم في الوقت الراهن ما إذا كان الأمر يتعلق بأسراب طيور أم بجسم آخر".

ووفقاً للمركز، فقد تم إرسال طائرات مقاتلة للتعامل مع الموقف، كما أُغلق المجال الجوي الخاضع للرقابة حول مطار فيلنيوس مؤقتاً بعد تلقي بلاغات من السكان برصد جسم طائر مجهول الهوية.

ليتوانيا طائرة مسيرة المجال الجوي

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