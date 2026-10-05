بلومبرج نيوز: ترامب يستعد لتخفيف قيود استخدام الديزل الأحمر المعفى من الضرائب

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للإعلان عن خطة لتخفيف القيود المفروضة على استخدام نوع من وقود الديزل المعفى من ضرائب الطرق، في خطوة تستهدف توسيع نطاق استخدامه وخفض تكاليف الوقود، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطة تحدثوا دون الكشف عن هوياتهم قبل الإعلان الرسمي.

ومن المتوقع أن تكشف الإدارة عن الخطة، التي تستهدف ما يُعرف باسم الديزل الأحمر أو المصبوغ، في الساعات المقبلة أو غدا الثلاثاء، بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة "بلومبرج نيوز".

والديزل الأحمر هو في الأساس وقود ديزل عادي، لكنه يُضاف إليه صبغة حمراء لتمييزه عن الديزل المخصص للاستخدام على الطرق، كما يُعفى من ضرائب الوقود الفيدرالية المفروضة على الديزل المستخدم في المركبات التي تسير على الطرق العامة.

ويُستخدم هذا النوع من الوقود عادةً في المعدات والمركبات المخصصة للأعمال خارج الطرق العامة، بما في ذلك المعدات الزراعية ومركبات ومعدات مواقع البناء، نظرًا إلى إعفائه من الضرائب المرتبطة بوقود النقل على الطرق السريعة.

وبحسب المصادر، فإن الخطة الجديدة ستسمح باستخدام الديزل الأحمر على نطاق أوسع، إلا أن التفاصيل الكاملة للإجراء لم تُعلن بعد، بما في ذلك نطاق الاستخدامات الإضافية التي قد يشملها التخفيف وآلية تطبيقه.

وتأتي الخطوة؛ في إطار جهود إدارة ترامب لخفض تكلفة الوقود، في وقت تشكل فيه أسعار الديزل عنصرًا مهمًا في تكاليف النقل والزراعة والبناء والقطاعات المعتمدة على المعدات الثقيلة.