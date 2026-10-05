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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رعب في السماء.. طائرة بريطانية تهبط 28 ألف قدم خلال دقائق وتلغي رحلتها إلى شيكاغو

الخطوط الجوية البريطانية
الخطوط الجوية البريطانية
ناصر السيد

أعلنت رحلة تابعة للخطوط الجوية البريطانية متجهة إلى شيكاغو حالة طوارئ بعد قيامها بعملية هبوط مفاجئ وحاد أثناء تحليقها فوق أيرلندا.

طائرة بريطانية تهبط 28 ألف قدم في دقائق

انطلقت الرحلة رقم BA295 -وهي طائرة من طراز بوينج 777-200ER متجهة من مطار هيثرو في لندن إلى مطار أوهير في شيكاغو- من المبنى رقم 5 في هيثرو حوالي الساعة 12:14 ظهراً في رحلتها المجدولة عبر المحيط الأطلسي، بحسب ما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

صعدت الطائرة إلى ارتفاع يقارب 37 ألف قدم في بداية رحلتها قبل أن تبدأ فجأة في هبوط سريع غير متوقع.

وذكرت شركة الطيران أن الطائرة واجهت "مشكلة فنية" أجبرتها على العودة أدراجها نحو المملكة المتحدة.

ووفقاً لبيانات تتبع الرحلات، هبطت الطائرة في النهاية مجدداً في مطار هيثرو بعد الساعة الخامسة مساءً بقليل، وذلك عقب تغيير مسارها الذي تضمن التحليق ذهاباً وإياباً عدة مرات فوق منطقة "قناة بريستول".

وتُظهر البيانات أن الطائرة -المخصصة للرحلات الطويلة- هبطت مسافة تبلغ حوالي 28 ألف قدم، لتصل إلى ارتفاع يقارب 9 آلاف قدم في غضون دقائق.

وبعد ذلك، أرسل طاقم الطائرة إشارة الطوارئ "7700" (رمز جهاز الإرسال والاستقبال المعترف به دولياً والذي يستخدمه الطيارون لتنبيه مراقبة الحركة الجوية بوجود حالة طوارئ عامة).

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: "إن سلامة عملائنا وطاقمنا هي دائماً أولويتنا القصوى، وقد هبطت الطائرة بسلام بعد أن قرر طيارونا المدربون تدريباً عالياً العودة إلى هيثرو إثر مشكلة فنية".

وأضاف: "نزل الركاب من الطائرة بشكل طبيعي، وتعمل فرقنا حالياً على إعادة ترتيب خطط سفرهم في أسرع وقت ممكن".

ولم يتم تأكيد السبب الدقيق لحالة الطوارئ.

يُذكر أن الهبوط السريع إلى ارتفاع يبلغ حوالي 10 آلاف قدم أو أقل قد يتم كإجراء احترازي عند الاشتباه في وجود مشكلة في ضغط المقصورة؛ إذ يسمح ذلك للطائرة بالوصول إلى ارتفاع يمكن للركاب والطاقم التنفس فيه دون الحاجة إلى أكسجين إضافي.

ومع ذلك، لا يوجد حالياً تأكيد بأن انخفاض الضغط كان السبب وراء هذه الحادثة.

وأفادت التقارير بأن الطائرة واصلت التحليق فوق وسط أيرلندا بينما كان الطاقم يتواصل مع مراقبة الحركة الجوية ويقيّم الخيارات المتاحة. 

قد يقرر الطيارون تغيير مسار الرحلة والهبوط في مطار آخر، وذلك بناءً على طبيعة المشكلة وحالة الطائرة.

كان من المقرر أن تُكمل الرحلة "BA295" مسارها -الذي يستغرق نحو 8 ساعات و40 دقيقة- من لندن إلى شيكاغو، إلا أن حالة الطوارئ أجبرت الطائرة على التخلي عن مسارها المخطط له عبر المحيط الأطلسي.

يُذكر أن طائرة "بوينج 777-200ER" المعنية تبلغ من العمر نحو 30 عاماً، وتُعد واحدة من طائرات الخطوط الجوية البريطانية المخصصة للرحلات الطويلة.

الرعب في سماء أيرلندا طائرة تهبط 28 ألف قدم من لندن إلى شيكاغو طائرة بريطانية مطار هيثرو في لندن مطار هيثرو الخطوط الجوية البريطانية

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