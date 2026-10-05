حلف مكة يدخل مرحلة التنفيذ.. نشر القوات والقدرات العسكرية في السعودية فورا

أكد بيان مشترك لحلف مكة- المكون من السعودية وتركيا وباكستان- التأكيد أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث.

وأعلن البيان المشترك لحلف مكة، البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية.

وقال البيان المشترك إن تركيا وباكستان تشيدان بجاهزية وكفاءة القوات السعودية في التصدي للتهديدات والهجمات.

والشهر الماضي، أعلنت باكستان، تعيين الفريق المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام لاتفاقية مكة الدفاعية، التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الدول الثلاث.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن محمود سيتولى رئاسة الأمانة العامة للتحالف، التي ستتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها.

ويتمتع نعمان محمود بخبرة عسكرية تمتد لعقود، إذ التحق بالجيش الباكستاني عام 1987، قبل أن يتقاعد من الخدمة العسكرية عام 2023.

كما تولى رئاسة جامعة الدفاع الوطني التابعة للجيش الباكستاني في إسلام آباد خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى أبريل 2023.