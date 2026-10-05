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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اجتماع للجان "اتفاقية مكة" في الرياض اليوم

السعودية
السعودية
محمد على

ذكرت وزارة الخارجية التركية أن لجنة تابعة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان ستجري محادثات في الرياض الاثنين بحضور مسؤولين أتراك كبار.

وكان رشاد العليمي، رئيس ‌مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد أعلن في وقت سابق الأحد عن بدء عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثي لاستعادة السيطرة على الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وقال وزير الخارجية الباكستاني يوم الجمعة إن إيران اقترحت الانخراط سياسياً مع الحوثيين عقب الهجمات التي شنتها الجماعة، وهي فكرة ستناقشها اللجنة في اجتماع بالرياض هذا الأسبوع.

وجاء في البيان التركي أن "الاجتماع سيتناول التطورات بالمنطقة في الآونة الأخيرة والمرحلة التي وصلت إليها جهود إضفاء الطابع المؤسسي على التحالف".

وأضاف البيان أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو سيحضرون اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الإستراتيجية لاتفاقية مكة، إلى جانب مسؤولين من باكستان والسعودية.

وزارة الخارجية لاتفاقية مكة والسعودية وباكستان الرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أتراك وزير الخارجية الباكستاني

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