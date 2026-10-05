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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيجي تدعو الدول المتقدمة إلى دعم تحول عادل نحو الطاقة المتجددة

فيجي تدعو الدول المتقدمة إلى دعم تحول عادل نحو الطاقة المتجددة
فيجي تدعو الدول المتقدمة إلى دعم تحول عادل نحو الطاقة المتجددة
أ ش أ

دعت جمهورية جزر فيجي، صباح اليوم /الاثنين/، الدول المتقدمة إلى دعم تحول عادل في مجال الطاقة وتقديم المساعدة المالية للدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، وذلك خلال اجتماع تحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (Pre-COP31) والتي انطلقت أعماله في البلاد.

وذكرت صحيفة "لو فيجارو" الإخبارية الفرنسية اليوم /الاثنين/ أن وزراء ومفاوضون يجتمعون في مدينة /نادي/ في جزر فيجي، وفي /توفالو/ حتى الخميس القادم للمشاركة في هذا الاجتماع التحضيري (Pre-COP)، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على واقع التغير المناخي الذي بدأت آثاره تظهر بالفعل في منطقة المحيط الهادئ، ففي (توفالو) غمرت المياه بالفعل أجزاء كبيرة من اثنتين من الجزر المرجانية التسع المكونة للبلاد.

ومن المقرر أن تمهد هذه المناقشات الطريق لمؤتمر (COP31)، وهو المؤتمر العالمي للمناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة، و المقرر عقده في نوفمبر المقبل في مدينة (أنطاليا) التركية.

من جهتها، صرحت ليندا تابويا وزيرة الإعلام والبيئة وتغير المناخ في دولة فيجي بأنها أجرت "نقاشا صريحا" في وقت سابق من صباح اليوم /الاثنين/ مع نظيرها الأسترالي "كريس بوين" ومسئولين من منطقة المحيط الهادئ.

وردا على سؤال الصحفيين عما إذا كانت تؤيد دعوات قادة آخرين في المنطقة لوقف توسيع مشاريع الفحم والغاز الأسترالية، قالت الوزيرة: "نعم، لقد عبرت بعض الدول عن مشاعرها وآرائها".

وأوضحت الوزيرة أنه "بالنسبة لمنطقة المحيط الهادئ، من المهم أن نتوصل إلى أرضية مشتركة خلال هذا الاجتماع التحضيري، ودعت الدول المتقدمة إلى الالتزام بـ "تحول عادل" ودعم البلدان الأكثر معاناة في العالم".

من ناحيته، قال الوزير الأسترالي المسؤول عن ملف المناخ ورئيس مفاوضات (COP31) كريس بوين"إنه بصفتنا دولة مصدرة للوقود الأحفوري، فإننا نملك ما يمكننا تقديمه بشكل مختلف".

ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في شهر أغسطس الماضي، تحتاج الدول النامية إلى ما يتراوح ما بين 310 و365 مليار دولار للتكيف، لكنها لم تكن تملك سوى 26 مليار دولار لهذا الغرض في عام 2023.

وتتمثل أولوية قادة دول المحيط الهادئ - التي تضررت بشدة جراء التغير المناخي - في التمسك بهدف حصر الاحترار العالمي عند 5ر1 درجة مئوية، وتسليط الضوء على تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المحيطات.

ويشهد مستوى سطح البحر ارتفاعا بمعدلات قياسية نتيجة لاحترار المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة في شهر أغسطس الماضي، وقد يؤدي هذا الوضع إلى نزوح 2ر1 مليار شخص حول العالم بحلول عام 2050، إذ تواجه الدول الجزرية ارتفاعا في منسوب مياه البحر يفوق المعدل العالمي بمرتين.

ورغم هذه التحديات الجسيمة، لم يؤكد سوى أقل من عشرة قادة علنا مشاركتهم في الاجتماع التحضيري لمؤتمر المناخ (Pre-COP)، ومن بين هؤلاء وزير خارجية نيبال "شيشير خانال" الذي لا تزال بلاده تعاني من آثار الفيضان المدمر الذي ضرب جبال الهيمالايا في 26 أغسطس الماضي.

ويتضمن برنامج المندوبين الرئيسيين زيارة ليوم واحد إلى /توفالو/، وهي دولة جزرية صغيرة تعكف حاليا على إعداد خطط لنقل سكانها لمواجهة ارتفاع منسوب المياه.

وفي هذا السياق، أكد رئيس وزراء البلاد "فيليتي تيو" أمام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن "ارتفاع مستوى سطح البحر ليس تهديدا مستقبليا، بل هو واقع نعيشه في الحاضر".

جمهورية جزر فيجي دعم تحول عادل في مجال الطاقة تقديم المساعدة المالية للدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ Pre COP31

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