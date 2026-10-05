صحيفة "كاثمريني": زيارة روبيو لأثينا تأكيد جديد للعلاقة الاستراتيجية بين اليونان و الولايات المتحدة

عدت صحيفة (كاثمريني) اليونانية، زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى أثينا التي تبدأ غدا، بمثابة تأكيد جديد للعلاقة الاستراتيجية بين اليونان و الولايات المتحدة، قائلة "إن هذه الزيارة ستركز على التعاون الدفاعي بشكل خاص".

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم /الاثنين/، أن زيارة روبيو لها أهمية جيوسياسية، وأنه بالنسبة لأثينا، يكتسب السياق الإقليمي الأوسع أهمية خاصة، لاسيما في ظل حفاظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علاقات وثيقة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، كما يرى المسؤولون اليونانيون في الزيارة المقررة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى اليونان عام 2027 مؤشرا على استمرار الاهتمام الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلف الأبواب المغلقة، انخرطت أثينا وواشنطن في مناقشات مفصلة حول اتفاقيات دفاعية محتملة وصفقات معدات عسكرية، حيث تسعى اليونان للحصول على معدات دفاعية فائضة من خلال برنامج "المواد الدفاعية الفائضة" التابع للبنتاجون، كما أبدت اهتماما بالحصول على ناقلات الجنود المدرعة ذات العجلات من طراز "سترايكر".

ومن المتوقع أن تتركز أنشطة روبيو الرئيسية خلال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان، حيث من المقرر أن يلتقي بوزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتشمل الاتفاقيات المتوقع توقيعها تعاونا بين القوات المسلحة اليونانية والحرس الوطني لولاية فلوريدا.