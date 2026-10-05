قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس ميناء القاهرة الجوي: الثواني فارقة في الطيران والاستعداد المبكر ضرورة لضمان سلامة الأرواح
زيادة جديدة في مرتبات المعلمين العام الدراسي المقبل
التعليم العالي: 25.6 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات بسيناء ومدن القناة
وكيل النواب يستعرض تقرير اللجنة العامة بشأن المادة 25 بجامعة كيان
الوزراء: التمويل الاستهلاكي في مصر يرتفع إلى 96.3 مليار جنيه
رئيس النواب: السادس من أكتوبر ذكرى ستظل مجدًا راسخًا في قلوبنا جميعًا
الوزراء: التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية
سلوى عثمان: نصر أكتوبر فخر لكل مصري.. خط بارليف لم يكن سوى أكذوبة l خاص
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال غربي باكستان
رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من الرسائل ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية
القابضة للمياه: 8.3 مليار جنيه استثمارات لإنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء منذ 2014
نتائج مخيبة لمنتخبات مصر.. 3 هزائم في ختام فترة التوقف الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحيفة "كاثمريني": زيارة روبيو لأثينا تأكيد جديد للعلاقة الاستراتيجية بين اليونان و الولايات المتحدة

صحيفة "كاثمريني": زيارة روبيو لأثينا تأكيد جديد للعلاقة الاستراتيجية بين اليونان و الولايات المتحدة
صحيفة "كاثمريني": زيارة روبيو لأثينا تأكيد جديد للعلاقة الاستراتيجية بين اليونان و الولايات المتحدة
أ ش أ

عدت صحيفة (كاثمريني) اليونانية، زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى أثينا التي تبدأ غدا، بمثابة تأكيد جديد للعلاقة الاستراتيجية بين اليونان و الولايات المتحدة، قائلة "إن هذه الزيارة ستركز على التعاون الدفاعي بشكل خاص".

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم /الاثنين/، أن زيارة روبيو لها أهمية جيوسياسية، وأنه بالنسبة لأثينا، يكتسب السياق الإقليمي الأوسع أهمية خاصة، لاسيما في ظل حفاظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علاقات وثيقة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، كما يرى المسؤولون اليونانيون في الزيارة المقررة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى اليونان عام 2027 مؤشرا على استمرار الاهتمام الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلف الأبواب المغلقة، انخرطت أثينا وواشنطن في مناقشات مفصلة حول اتفاقيات دفاعية محتملة وصفقات معدات عسكرية، حيث تسعى اليونان للحصول على معدات دفاعية فائضة من خلال برنامج "المواد الدفاعية الفائضة" التابع للبنتاجون، كما أبدت اهتماما بالحصول على ناقلات الجنود المدرعة ذات العجلات من طراز "سترايكر".

ومن المتوقع أن تتركز أنشطة روبيو الرئيسية خلال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان، حيث من المقرر أن يلتقي بوزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتشمل الاتفاقيات المتوقع توقيعها تعاونا بين القوات المسلحة اليونانية والحرس الوطني لولاية فلوريدا.

صحيفة كاثمريني اليونانية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيد جديد للعلاقة الاستراتيجية بين اليونان و الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

أبو ريدة يجتمع مع التوأم.. ويؤكد: لا صراع أو تربص من اتحاد الكرة

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

المتهم

سحر وشعوذة.. القبض على دجال بأسيوط

المتهم

القبض على شخص عرض طائرة درون للبيع عبر السوشيال ميديا

المتهمين

خلاف على قيمة إيجار محل.. القبض على طرفي مشاجرة في البساتين

بالصور

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

جوهرة تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد