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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الارتقاء بمستوى شبكة الإضاءة العامة وأعمال الصيانة الدورية للأعمدة الكهربائية بالإسكندرية

الارتقاء بمستوى شبكة الإضاءة العامة وأعمال الصيانة الدورية للأعمدة الكهربائية بالإسكندرية
الارتقاء بمستوى شبكة الإضاءة العامة وأعمال الصيانة الدورية للأعمدة الكهربائية بالإسكندرية
أ ش أ

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، من الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى شبكة الإضاءة العامة بنطاق الأحياء وأعمال الصيانة الدورية للأعمدة الكهربائية والكشافات وإصلاح الأعطال، استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أيمن عطية، لتوفير بيئة آمنة ومضيئة للمواطنين.

وذكر حي أول المنتزة أن إدارة الكهرباء بالحي نفذت أعمال صيانة وتحسين الإنارة العامة بالحي شملت، صيانة وإنارة كشافات صوديوم وإستبدال كشافات ليد بدلا من التالف بشارع عبد السلام عارف، ومراجعة حالة الإضاءة العامة بمنطقة سيدي بشر، وعزل وتأمين الأسلاك داخل الأعمدة الكهربائية وتركيب أغطيه لها بشارع جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى عزل وتأمين وإصلاح الكابلات الهوائية وإمرار التيار الكهربائي بعدد من شوارع الحي.

وناشد الحي المواطنين بالحفاظ على الممتلكات العامة والإبلاغ عن أي أعطال فور ملاحظتها، مع التأكيد على استمرار جهود الصيانة والإنارة.

وتابع حي أول العامرية، أعمال صيانة شبكة إضاءة ساقطة بمنطقة عبد القادر، وصيانة كشافات صوديوم وابران بمنطقة توشكى.

وباشر حي ثان المنتزة، أعمال صيانة وإنارة 25 كشاف ليد أذرع بشوارع مدرسة التجارة ومقابر المندرة وتفرعاتهم، وإصلاح عطل بالشبكة الهوائية وصيانة وإنارة 15 عامود ليد بعزبة حوض 10 بالظهير الريفي للحي، وتركيب عداد تايمر إلكتروني ثلاثي وإصلاح عطل بورن إضاءة بعزبة "جون" الكبري بالزمام الزراعي، وتوصيل تيار الكهرباء للباكيات في سوق اليوم الواحد بميدان المندرة الجامع، وتم عزل الشبكات وتأمينها حرصا على سلامة المواطنين.

ونفذت إدارة الكهرباء بحي وسط، أعمال صيانة وتطوير منظومة الإنارة العامة، بما يسهم في تعزيز عوامل الأمان وتحسين المظهر الحضاري وشملت الأعمال، صيانة وإنارة عدد 67 كشاف بمحيط مستشفى الإيطالي ومبنى إدارة الجامعة بالشاطبي ومستشفي الرمد، وصيانة وإنارة عدد 12 عامودا ديكوريا بطريق كارفور ، وذلك في إطار خطة محافظة الإسكندرية لتطوير ورفع كفاءة المرافق والخدمات العامة، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في توفير بيئة أكثر أمنا وجمالا.

وتابع حي غرب، رفع كفاءة الإضاءه بنطاق الحي، وتم صيانة وإنارة 32 كشاف إنارة بالشوارع، وتوصيل الشبكة الهوائية وإنارة الكشافات والأعمدة أمام مستشفى فوزي معاذ للأطفال ومستشفى الصدر ومنطقة كوم الشقافة.

الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى شبكة الإضاءة العامة أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الكهربائية محافظ الإسكندرية أيمن عطية توفير بيئة آمنة ومضيئة للمواطنين

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