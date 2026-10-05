مقتل 3 مسلحين خلال عملية أمنية شمال غربي باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية مقتل ثلاثة مسلحين خلال عملية أمنية في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربي باكستان.

وذكر راديو باكستان اليوم /الاثنين/ أن الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء، شهباز شريف، أشادا ببسالة قوات الأمن، وثمنا الجهود والتضحيات التي تم بذلها للقضاء على المسلحين في المنطقة.

من جانبه، أكد زرداري أن العمليات الفعالة التي تنفذها قوات الأمن تلعب دورا مهما في إضعاف الشبكات المسلحة، متعهدا بالعمل على إحباط المخططات الخبيثة التي تمس الأمن القومي للبلاد مهما كلف الأمر.

بدوره، أكد شريف مجددا على التزام الدولة بالقضاء التام على المسلحين واجتثاث جذور الارهاب.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".