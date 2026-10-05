رغم الخسارة.. منتخب مصر يحصد مكاسب من تجربة جنوب أفريقيا

خرج منتخب مصر بقيادة حسام حسن بعدة مكاسب مهمة من تجربته أمام جنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولي، رغم اختلاف أهمية المواجهة عن مباريات التصفيات الرسمية، حيث استغل الجهاز الفني اللقاء لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين، وتجهيز أكبر قدر ممكن من العناصر قبل المعسكر المقبل في نوفمبر.

منتخب مصر يحصد مكاسب من تجربة جنوب أفريقيا

وجاءت المباراة بمثابة اختبار حقيقي للبدلاء وبعض اللاعبين العائدين من الإصابة، في ظل رغبة حسام حسن في توسيع قاعدة الاختيارات المتاحة أمامه خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المهمة للمنتخب.

ومن أبرز المكاسب التي تحققت، ظهور المهدي سليمان لأول مرة بقميص منتخب مصر على المستوى الدولي، بعدما حصل حارس المرمى على فرصة المشاركة، ليضيف الجهاز الفني خيارًا جديدًا إلى قائمة حراس الفراعنة.

كما حرص حسام حسن على تجربة أكثر من لاعب ومنحهم دقائق للمشاركة، خاصة في ظل غياب محمد صلاح عن مواجهة جنوب السودان، بعدما تم إعفاؤه من المباراة بسبب إقامة اللقاء على ملعب من الترتان، وفقًا لقرار الجهاز الفني حفاظًا على اللاعب.

وتأتي هذه التجربة بعد بداية لم تكن على مستوى التطلعات أمام أنجولا في القاهرة، بعدما اكتفى منتخب مصر بالتعادل، قبل أن يستعيد الفراعنة توازنهم ويحققوا فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة، ليؤكد المنتخب قدرته على التعامل بصورة أفضل في المباريات التالية.

وتمنح هذه التجارب حسام حسن فرصة لتقييم البدلاء والمصابين، وحسم بعض الاختيارات قبل معسكر نوفمبر، مع استمرار البحث عن التشكيل الأكثر جاهزية للمرحلة المقبلة.

