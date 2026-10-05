حلف مكة.. تعيين الفريق أول المتقاعد نعمان محمود من باكستان أمينا عاما لمدة 3 سنوات

أعلنت دول حلف مكة، في بيان مشترك، اليوم الإثنين، عن تعيين الفريق أول المتقاعد نعمان محمود، من باكستان، أمينا عاما للتحالف لمدة 3 سنوات.

وأكد بيان مشترك لحلف مكة- المكون من السعودية وتركيا وباكستان- أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، معلنا البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك، وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية.

وفي نفس السياق، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم، أن باكستان والسعودية وتركيا أكدت إدانة محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت الخارجية الباكستانية، أن الدول الثلاثة اتفقت على توفير القوات والقدرات العسكرية بموجب اتفاق مكة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان الشهر الماضي، إن محمود سيتولى رئاسة الأمانة العامة للتحالف، التي ستتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها.

ويتمتع نعمان محمود بخبرة عسكرية تمتد لعقود؛ إذ التحق بالجيش الباكستاني عام 1987، قبل أن يتقاعد من الخدمة العسكرية عام 2023.

كما تولى رئاسة جامعة الدفاع الوطني التابعة للجيش الباكستاني في إسلام آباد خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى أبريل 2023.