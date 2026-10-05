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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان: زيارة جوتيريش غدا تسلط الضوء على جهودنا لتعزيز العمل متعدد الأطراف

باكستان
باكستان
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم الاثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، سيزور باكستان في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، مشيرة إلى أن أنشطته خلال الزيارة ستسلط الضوء على جهود إسلام أباد الرامية إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف.

وتأتي هذه الزيارة في وقت من المقرر أن تنتهي فيه ولاية جوتيريش التي استمرت عشر سنوات على رأس المنظمة الدولية في 31 ديسمبر.

وذكر البيان أن جوتيريش سيلتقي بالرئيس آصف علي زرداري، رئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير الخارجية إسحاق دار، بالإضافة إلى قائد الجيش الفريق أول عاصم منير.

وأضاف البيان أن الأمين العام سيزور مقر مجموعة المراقبين العسكريين التابعة للأمم المتحدة في الهند وباكستان، وسيحضر مؤتمرا صحفيا في مقر الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وأشار إلى أنه سيتم خلال زيارة جوتيريش تسليط الضوء على جهود باكستان في "تعزيز العمل متعدد الأطراف والسلم والأمن الدوليين، فضلا عن خطواتها المتقدمة في مجالي الاستعداد للكوارث والإنذار المبكر".

كما ذكرت أن الزيارة ستشكل فرصة مهمة للتأكيد مجددا على تعاون باكستان الراسخ مع الأمم المتحدة، ولتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

الخارجية الباكستانية بيان أمم المتحدة جهود إسلام أباد تعزيز العمل

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