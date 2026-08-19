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«درع الحرية أولتشي» والسر في «كيم» .. تقليص المناورات العسكرية وسط تصعيد كوريا الشمالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«درع الحرية أولتشي» والسر في «كيم» .. تقليص المناورات العسكرية وسط تصعيد كوريا الشمالية

ترامب وكيم
ترامب وكيم
قسم الخارجي

سيُقلص الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي مدة المناورات العسكرية المشتركة السنوية «درع الحرية أولتشي»، والتي ستُختتم في 21 أغسطس بدلًا من 27 أغسطس.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية ذلك، مؤكدةً بذلك تقارير سابقة أفادت بتقليص مدة المناورات إلى النصف تقريبًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بـخفض المشاركة الأمريكية بشكل كبير، مشيرًا إلى علاقته الجيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وفي المقابل، ندّدت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مؤكدةً أنها ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن النفس لمواجهة ما وصفته بالتهديدات العسكرية من البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية «KCNA» يوم الأربعاء.

ووصفت الوكالة، في تعليق لها، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنهما «مثيرتا حرب» تصعّدان التوترات في شبه الجزيرة الكورية، منددةً بتمرين «درع الحرية أولتشي» الذي استمر 11 يومًا.

الولايات المتحدة كوريا الجنوبية المناورات العسكرية

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