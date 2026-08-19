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كيف حققت مصر 6 ميداليات في بطولة العالم للياقة البدنية؟.. رئيس البعثة يكشف عوامل النجاح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف حققت مصر 6 ميداليات في بطولة العالم للياقة البدنية؟.. رئيس البعثة يكشف عوامل النجاح

بطولة العالم للياقة البدنية
بطولة العالم للياقة البدنية
البهى عمرو

أكد الكابتن عمر الجبلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للياقة البدنية ورياضة الشارع، أن تحقيق 6 ميداليات من أصل 9 لاعبين شاركوا في بطولة العالم للكالستنكس يمثل إنجازًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن قوة اللاعبين المصريين جاءت نتيجة سنوات من التدريب والمشاركة والتطور.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية نانسي نور، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الإنجاز لم يكن وليد فترة الإعداد للبطولة فقط، وإنما جاء نتيجة سنوات من التدريب والتطوير والمشاركة في البطولات، لافتًا إلى أن رياضة الكالستنكس شهدت تطورًا كبيرًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، وأصبح اللاعبون المصريون ينافسون بقوة على المستوى العالمي.

6 ميداليات من 9 مشاركين

 

وأشار إلى أنه كان يتوقع تحقيق ميداليات، خاصة أن مصر شاركت بقوة في بطولات العالم خلال العامين الماضيين، لكنه اعتبر الحصول على 6 ميداليات من أصل 9 مشاركين مفاجأة سعيدة، مؤكدًا أن البعثة المصرية أثبتت أن مصر من أقوى الدول المشاركة في البطولة.

تقييم شامل لأداء اللاعبين

 

وقال الجبلي إن الاتحاد سيجري تقييمًا شاملًا لأداء البعثة، مؤكدًا أن عدم حصول بعض اللاعبين على ميداليات لا يعني فشلهم، خصوصًا أن مجرد المشاركة في بطولة العالم واكتساب الخبرة أمام أفضل اللاعبين تمثل خطوة مهمة في مسيرتهم الرياضية.

اكتشاف مواهب جديدة في المحافظات

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على توسيع قاعدة ممارسي الكالستنكس، من خلال تنظيم المزيد من البطولات واكتشاف المواهب في مختلف المحافظات، بهدف بناء قاعدة أكبر من اللاعبين القادرين على تمثيل مصر في البطولات الدولية.

مطالب بزيادة الدعم والمشاركة الدولية

 

وأشاد الجبلي بدعم وزارة الشباب والرياضة وتكريمها للاعبين، متمنيًا زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة وتخصيص ميزانية للبعثة المصرية للكالستنكس، بما يسمح بالمشاركة في بطولة العالم سنويًا ببعثة أكبر وأقوى.

وأوضح أن عددًا من اللاعبين لم يتمكنوا من السفر بسبب ارتفاع تكاليف المشاركة، بينما تحمل بعض المشاركين نفقات السفر والمشاركة على حسابهم الشخصي، مشيرًا إلى دعم المهندس إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري و«كي سكواد»، لعدد من لاعبي البعثة.

منافسة قوية وتوتر حتى اللحظات الأخيرة

ولفت الجبلي إلى أن المنافسة كانت شديدة طوال أيام البطولة، وأن تفاصيل صغيرة مثل التوتر أو ارتكاب خطأ على منصة المنافسة يمكن أن تؤثر في نتيجة اللاعب، مؤكدًا أن تماسك أفراد البعثة ودعم اللاعبين لبعضهم ساعد في تجاوز أجواء التوتر.

بطولة العالم للياقة البدنية بطولة العالم الاتحاد المصري للياقة البدنية

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