نبيل فهمي يدين الاستهداف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري بسوريا

أدان نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية الاستهداف الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 أغسطس لمطار أبو الظهور العسكري بمحافظة أدلب بالجمهورية العربية السورية، في انتهاك سافر للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي، وإجرام جديد يضاف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ودول المنطقة.

ووصف فهمي هذه الإعتداءات الإسرائيلية بالاستفزازية وغير المبررة وغير المقبولة على طول الخط، متهماً إسرائيل بالسعي لنشر الفوضى وتوسيع ساحات الصراع والمواجهات -سواء في سوريا أو لبنان- لخدمة اهداف داخلية لرئيس وزرائها الذي يسعى لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية على حساب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب الأمين العام للجامعة الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات السافرة وضرورة وضع حد لها، بما يحول دون الانزلاق لمزيد من الفوضى والعنف في المنطقة.