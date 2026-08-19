كوريا الجنوبية: لم نخطر مسبقا بقرار ترامب تقليص المناورات العسكرية المشتركة

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون، إن الحكومة لم تُخطر مسبقا بتوجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص المناورات العسكرية المشتركة.

وأوضح تشو أمام لجنة الشؤون الخارجية والوحدة في الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء: "لم تكن حكومتنا ولا المسؤولون الأمريكيون على علم بما كتبه الرئيس ترامب على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "لم نُخطر مسبقا"، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.

وحول ما إذا كان تقليص حجم المناورات سيؤثر على نقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب، قال تشو إن واشنطن "لا ينبغي لها أن تتخذ من هذا التقليص ذريعة لتأخير عملية النقل، إذ إن التدريبات تُقلص بناء على طلب الولايات المتحدة".

وفيما يتعلق بإمكانية عقد قمة هذا الخريف بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قال تشو إن مثل هذا الاجتماع، إن تحقق، سيمثل "نقطة تحول جديدة".

وأضاف: "تبذل الحكومة (الكورية الجنوبية) جهودا حثيثة لفتح قنوات حوار مع كوريا الشمالية، وسنتشاور بشكل وثيق مع الجانب الأمريكي لضمان عدم تفويت هذه الفرصة".