الجيل : قمة الرئيس السيسي وبن جاسم تعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة

ثمن المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتأمين الممرات اللوجستية والتجارية بالمنطقة.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن اللقاء يُمثل نقطة انطلاق جديدة لبناء شراكات تنموية مستدامة بين القاهرة والدوحة، خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية في التحول إلى مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، مؤكدًا أن التطلع لزيادة الاستثمارات القطرية يُشكل فرصة حقيقية للتوسع في مشروعات النقل والموانئ والمناطق اللوجستية، استنادًا إلى مخرجات اللجنة العليا المصرية - القطرية المشتركة والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر.

ضرورة قصوى لحماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد

ولفت إلى أن احتواء التصعيد في المنطقة يُمثل ضرورة قصوى لحماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مشيدًا بموقف مصر الثابت في دعم أمن دولة قطر وسائر الدول العربية لضمان استقرار الأسواق والملاحة الإقليمية، مشددًا على أن التعاون المصري - القطري لتثبيت اتفاق وقف الحرب بقطاع غزة وإدخال المساعدات يُمهد الطريق لتدشين خطة لوجستية شاملة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مما يُعزز الاستقرار الشعبي والاقتصادي بالمنطقة.

وشدد على أن التنسيق المصري - القطري يُعد محركًا أساسيًا لدعم الاقتصاد العربي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، موضحًا أن التنسيق المستمر بين البلدين يعكس شراكة جوهرية نجحت في وقف الحرب والحد من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، استنادًا إلى التزام الأطراف بخطة التهدئة الدولية.

وأكد على أن نجاح خطط التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة يتطلب تدفقًا سلسًا للمساعدات الإنسانية ومواد البناء، وهو ما تلعب فيه مصر من خلال المعابر والممرات اللوجستية وقطر عبر التمويل والدعم الإغاثي دورًا تكامليًا ومحوريًا لا غنى عنه، موضحًا أن التقارب المصري - القطري يُشكل صمام أمان اقتصاديًا وسياسيًا للمنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والنقل المستدام، بما يخدم تطلعات الشعوب العربية نحو النمو والاستقرار.