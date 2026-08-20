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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز بناء منظومة تعليمية تواكب احتياجات المستقبل وسوق العمل

مدحت الكمار
مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومتي التعليم قبل الجامعي والجامعي تعكس رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعظيم مردوده في بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أن الدولة باتت تنظر إلى التعليم باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري وأحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

تحديث المناهج والمقررات الدراسية بصورة دورية

وقال الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، تؤكد ضرورة استمرار عملية تحديث المناهج والمقررات الدراسية بصورة دورية، بما يضمن مواكبتها للتطورات المتلاحقة في العلوم والتكنولوجيا، ويمنح الطلاب قدرًا أكبر من المهارات التطبيقية والقدرة على التفكير والإبداع، بدلًا من الاقتصار على التحصيل المعرفي التقليدي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تطوير المناهج يجب أن يسير بالتوازي مع رفع كفاءة المعلمين، وتحسين البيئة التعليمية، وتوفير أدوات التعلم الحديثة، بما يضمن بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة ويعزز قدرته على التعامل مع متغيرات العصر، مؤكدا أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية لا يمكن أن ينجح دون وجود معلم مؤهل وبيئة داعمة للطالب.

تطوير منظومة الثانوية العامة وتطبيق نظام البكالوريا المصرية

وأشاد النائب مدحت الكمار باستمرار الدولة في تطوير منظومة الثانوية العامة وتطبيق نظام البكالوريا المصرية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون مع التجارب التعليمية الدولية، خاصة مع دول مثل اليابان وألمانيا وإيطاليا، مؤكدا أن الاستفادة من النماذج العالمية الناجحة يمكن أن تسهم في تطوير الأداء التعليمي، شريطة مواءمتها مع طبيعة المجتمع المصري وأولوياته واحتياجاته.

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