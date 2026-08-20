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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي تنشر دليلا إرشاديا حول تحويلات تقليل الاغتراب بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة في سؤال وجواب

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب
نهلة الشربيني

وجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية إجراء تحويلات تقليل الاغتراب إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتيسير على الطلاب ومساعدتهم على إتمام إجراءات التحويل بصورة صحيحة وتجنب أي أخطاء قد تحدث أثناء التسجيل.

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة أعدت دليلًا إرشاديًا لطلاب الثانوية العامة في صورة سؤال وجواب، لتوضيح كيفية إجراء تحويلات تقليل الاغتراب إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد: https://tansik.digital.gov.eg

وأضاف المتحدث الرسمي أنه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية؛ لإجراء التحويلات المناظرة وغير المناظرة، في حدود النسبة المقررة 10%، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 20/8/2026 وحتى يوم الإثنين الموافق 24/8/2026.

ويمكن للطلاب متابعة جميع أخبار تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

-  موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

  https://mohesr.gov.eg

 - حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك:

  https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

-  حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنستجرام:

  https://www.instagram.com/mohesregypt

-  حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إكس:

  https://x.com/Mohesregypt

-  حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة ثريدز:

  https://www.threads.net/@mohesregypt

 - قناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة يوتيوب:

  https://www.youtube.com/@mohesregypt

وجاء الدليل الإرشادي على النحو التالي:

س1: كيف يتم إجراء تحويلات تقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية والمعاهد؟

 - يتم إجراء تحويلات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وهي خدمة مجانية متاحة عبر الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

س2: متى يبدأ باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية؟

 -يبدأ باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

س3: أين يمكن للطلاب الاستفادة من خدمة التنسيق الإلكتروني؟

-  جهاز الكمبيوتر الشخصي المتصل بشبكة الإنترنت.

-  معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها في مختلف المحافظات.

س4: كيف يمكن للطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني؟

-  من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

س5: متى يمكن للطالب معرفة الكلية المُرشح لها بشكل نهائي؟

 - يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المُرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تُعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

س6: ما القواعد المنظمة لتحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية؟

 - يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية معًا.

 - تُجرى التحويلات في حدود نسبة 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها.

-  يكون التحويل في إطار المنطقة الجغرافية (أ).

-  يُسمح بالتحويل مرة واحدة فقط.

-  لا يُسمح بالتحويل الثلاثي.

-  بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات لطلاب المرحلة الثالثة وفق القواعد نفسها.

س7: ما الشروط والقواعد المنظمة للتحويل بين الكليات الجامعية؟

وفقًا للقواعد المنظمة والصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات:

 -لتحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

 -التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

 -الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

 -يتم إجراء التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

 -لا يُسمح بإجراء تحويلات ورقية.

 -يُسمح بالتحويل مرة واحدة فقط.

 - استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبار القدرات الذي أُجري قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

 - تتم المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة.

س8: ما الشروط والقواعد المنظمة للتحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة؟

 -يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك للطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم بطلب تحويل إلى معهد آخر، سواء أكان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص، أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

- استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.

- مراعاة الطاقة الاستيعابية.

- الالتزام بنسبة القبول المحددة.

- يتم ترتيب الطلاب وفقًا لمجموع الطالب في شهادة الثانوية العامة.

تقليل الاغتراب تنسيق الجامعات التعليم العالي

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