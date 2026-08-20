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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ 77 من العائدين الفلسطينيين

ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ 77 من العائدين الفلسطينيين
ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ 77 من العائدين الفلسطينيين
أ ش أ

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء ، اليوم/الخميس/ دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، حيث وصلت دفعة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزه إلي الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري.

وقال مصدر مسؤول بالميناء، إنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة التي تعد الـ77، تمهيداً لعودتهم إلي قطاع غز

وأضاف المصدر، أن فريقا من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة،وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

كما انتشرت فرق الهلال الأحمر المصري على معبر رفح من الجانب المصري؛ لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

من ناحية أخرى تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية ، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف علي القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.

ميناء رفح البري بشمال سيناء العائدين الفلسطينيين قطاع غزه معبر رفح البري من الجانب المصري

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