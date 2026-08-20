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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

تداول 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
تداول 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن بينما غادرته 9 سفن؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.

وأوضحت هيئة ميناء دمياط- في بيان اليوم /الخميس/ - أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 40472 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 27748 طنًا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5336 شاحنة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19598 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54846 طنا، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 675 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الواردة 731 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2751 حاوية مكافئة.

ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

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