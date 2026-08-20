ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كولومبيا إلى 319 قتيلا و 260 مفقودا

أفادت الإدارة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا، اليوم /الخميس/ بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 319 شخصا، بينما لا يزال 260 شخصا في عداد المفقودين.

وذكرت الإدارة الوطنية، في بيان نشرته عبر منصة (إكس) أن 319 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 4469، فيما لا يزال 260 في عداد المفقودين، كما تم إنقاذ 364 شخصا".

وفيما يتعلق بالأضرار المادية، أوضحت الوحدة أن أكثر من 30 ألفا و800 منزل قد دمروا بالكامل، وتضرر ما يقرب من 152 ألف منزل، بالإضافة إلى انهيار أكثر من 300 مبنى.

وهز الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجة، منطقة سان خوسيه ديل بالمار، مسببا أضرارا جسيمة امتدت من ميناء بوينافينتورا على المحيط الهادئ إلى المدن الغربية الكبرى، بما فيها كالي وبيريرا.

ونظرا لخطورة الوضع، وقع الرئيس الكولومبي، أبيلاردو دي لا إسبريلا، يوم أمس الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بهدف مساعدة المتضررين وبدء إعادة إعمار المقاطعات المنكوبة بالزلزال.

وأكد الرئيس الكولومبي أن "الأمر لا يقتصر على إعادة بناء المنازل فحسب، بل يشمل أيضا إنعاش الشركات والبنية التحتية العامة الأساسية كالمدارس والمستشفيات، وغيرها من المرافق الضرورية لحياة المجتمعات"، وحذر من أن البلاد تواجه "وضعا ماليا بالغ الصعوبة".