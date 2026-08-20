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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اليمني: نفذنا 81 عملية عسكرية نوعية خلال الــ 24 ساعة الماضية ضد ميليشيا الحوثي

المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية
المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية
محمود نوفل

أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات اليمنية نفذت 81 عملية عسكرية نوعية خلال الــ 24 ساعة الماضية مستهدفة مصادر التهديد الحوثية في جميع
المحاور والجبهات.


من جانبه صرح الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، بأن القوات المسلحة اليمنية قد نفذت عدد (81) عملية عسكرية نوعية خلال الـ24 ساعة الماضية ضد عناصر ومواقع الميليشيا الحوثية الإرهابية في جميع المحاور والجبهات على طول خطوط التماس.

 وقال الناطق بإسم القوات المسلحة اليمنية في بيان له إن العمليات أسفرت عن تحييد عدد من القادة الميدانيين والعناصر الحوثية الإرهابية، وتدمير العديد من معداته وآلياته ومصادر تهديده.
 

وذكر العقيد ماجد النزيلي أن هذه العمليات تأتي ضمن سلسلة من إجراءات الرد التي اتخذتها القوات المسلحة على الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة على مقدرات ومصالح الشعب اليمني باستهدافها المتعمد للأعيان المدنية، والتي تتعمّد حصار
الشعب اليمني الحر ومضاعفة معاناته.

وأضافت : كما تعمدت هذه الميليشيا حصار الشعب اليمني باستهداف ميناء الضبة ووقف تصدير النفط مما أدى لوقف تدفق السيولة المالية التي يتم صرفها من قبل الحكومة لتغطية المرتبات لموظفي الدولة.
 

وتابع: الميليشيا الحوثية هي المسئولة عن تدمير مقدرات الشعب اليمني بانخراطها المباشر بالصراعات الإقليمية لتنفيذ الأجندات الخارجية، وليصبح اليمن جزءاً من ساحة الصراع والمعادلات لمصلحة دول اخرى ما تسبب في تدمير مطار صنعاء الدولي
وتعطيل حركة المسافرين وكذلك تدمير الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية على
أرض المطار، بل ورفضت المبادرات الساعية لتسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء
وإلى وجهات متعددة التي تبنتها الحكومة لتخفيف معاناة المدنيين في مناطق
سيطرتها، وتسببت في تدمير الموانئ اليمنية على البحر الأحمر ( الحديدة والصليف ورأس عيسى).
 وزاد : ان استمرار الميليشيا الحوثية في استهداف الاعيان المدنية والتي كان آخرها استهداف ميناء المخا ومرسى العرضي في باب المندب، ومهاجمة السفن التي تحمل المواد الغذائية، واستهداف المناطق السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، لهو دليل على إصرار الميليشيا في حصار اليمنيين وتجويعهم، في الوقت الذي أصدرت فيه الحكومة اليمنية ما يزيد عن (350) تصريح لدخول سفن تجارية إلى موانئ الحديدة
والصليف ورأس عيسى منذ بداية العام الحالي 2026 م حرصا على شعبنا الأبي الصابر.


واختتمت القوات المسلحة اليمنية بيانها قائلة: كما جدد العقيد النزيلي أن القوات المسلحة ملتزمة في الدفاع عن أمن وسيادة اليمن وحفظ كرامة المواطنين اليمنيين، وانها لن تسمح بتنفيذ أجندات خارجية على كافة تراب اليمن الطاهر، وان ما حققته قواتنا المسلحة خلال الأيام الماضية من نجاحات هي
نتيجة تطور قدرة قواتنا المسلحة على تنفيذ عمليات نوعيه متزامنة ومنسقة بين كافة وحدات القوات المسلحة على كافة الجبهات والمحاور لتحييد القدرات الحوثية مما كان له الأثر البالغ في ارباك الميليشيا الحوثية وتخبطها في اتخاذ القرارات وتزييف الحقائق مما يؤكد عزم الدولة على استعادة مؤسساتها وكافة أراضيها وإنهاء معاناة شعبنا
الكريم.

اليمن القوات المسلحة اليمنية الحوثيين ميناء الحديدة باب المندب ميناء المخا

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