الهلال الأحمر المصري يُقدّم الدعم النفسي والإغاثي لمصابي حادث انقلاب سيارة عمال بالمنوفية | صور

تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري بلاغًا بشأن حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا، عند طريق كفر داود محافظة المنوفية

وعلى الفور، توجهت فرق الهلال الأحمر المصري بفرع المنوفية إلى مستشفى منوف العام، لمتابعة حالة المصابين وتقديم الدعم النفسي والإغاثي، ومساندتهم في مواجهة التداعيات النفسية للحادث.

وشهد طريق كفر داود - السادات بمحافظة المنوفية، حادثا مأساويا إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من العمالة اليومية، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين، وسط تحرك سريع من الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز السادات، يفيد بانقلاب سيارة محملة بالعمالة اليومية على طريق كفر داود - السادات.