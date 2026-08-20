نائب محافظ الغربية يتفقد شوارع في المحلة قبل رصفها بالإنترلوك

أجرى المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، جولة ميدانية بعدد من شوارع حي أول وثان المحلة الكبرى، لمعاينة الشوارع المقترح رصفها بالإنترلوك، في إطار خطة المحافظة لمواصلة تطوير شوارع المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة تواصل جهودها لتطوير شوارع المحلة الكبرى، بما يسهم في تحسين المظهر العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال التطوير، بما يليق بمكانة المحلة الكبرى كقلعة الصناعة المصرية.