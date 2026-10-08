تحذير كويتي للمواطنين والمقيمين.. تجنبوا منطقة الأبرق خلال ساعات الرماية بالذخيرة الحية

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي تنفيذ تدريبات للرماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية بمنطقة الأبرق، داعية المواطنين والمقيمين من مرتادي البر إلى عدم الاقتراب من المنطقة أو إقامة المخيمات فيها خلال الفترة المحددة، حفاظًا على سلامتهم.

وأوضحت المديرية أن تدريبات الرماية تُجرى يومي الأربعاء والخميس الموافقين 7 و8 أكتوبر 2026، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة وعدم التواجد داخل نطاق منطقة الرماية خلال المواعيد المعلنة.

ويأتي التحذير في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات العسكرية الكويتية لتأمين مناطق التدريب ومنع وجود المدنيين بالقرب من مواقع استخدام الذخيرة الحية، بما يحد من احتمالات تعرض مرتادي البر أو هواة التنزه والرعي لأي مخاطر.

وأكدت مصادر كويتية أن التنبيه يستهدف بصورة خاصة مرتادي البر في منطقة الأبرق، في ظل تزامن التدريبات مع فترات تواجد المواطنين والمقيمين في المناطق البرية، مطالبة الجميع بالابتعاد عن ميدان الرماية والالتزام بالتعليمات طوال ساعات التدريب.

ويُعد الالتزام بالمناطق والأوقات التي تحددها الجهات العسكرية خلال تدريبات الرماية أمرًا ضروريًا، خصوصًا أن استخدام الذخيرة الحية يستلزم فرض نطاق أمني يمنع دخول المدنيين إليه، إلى جانب تجنب إقامة المخيمات أو ممارسة أنشطة الرعي والتنزه في محيط منطقة التدريب.

وتأتي هذه المناشدة في سياق حرص المؤسسات الكويتية على رفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة العامة، والتأكيد على أن التحذيرات الصادرة بشأن مناطق التدريب العسكري تهدف إلى حماية الأرواح ومنع وقوع حوادث نتيجة الاقتراب من مناطق الرماية.

ومن جانبها، تتيح وزارة الداخلية الكويتية قنوات رسمية للتعامل مع الحالات الطارئة، فيما تشير بياناتها إلى أن رقم الطوارئ الموحد للشرطة والإسعاف وقوة الإطفاء هو 112.

وبحسب البيانات المنشورة، ينتهي نطاق التحذير الزمني المعلن مع انتهاء تدريبات يوم الخميس 8 أكتوبر، مع ضرورة متابعة أي تعليمات أو تحديثات جديدة تصدرها الجهات الكويتية المختصة.