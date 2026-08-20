الزراعة: فحص 80 ألف رأس ماشية للكشف عن البروسيلا والسل خلال يوليو

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والأمراض المشتركة، في تنفيذ برامج التقصي والفحص لمكافحة مرضي البروسيلا والسل البقري خلال شهر يوليو الماضي، حيث تم تنفيذ أكثر من 80 ألف فحص للحيوانات بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهود الوزارة للوقاية من الأمراض المشتركة وحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف أعمال التقصي والكشف المبكر عن الأمراض المشتركة، وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشارها، بما يدعم صحة وسلامة الثروة الحيوانية ويحافظ على صحة المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة أن أعمال مكافحة البروسيلا شهدت نشاطًا مكثفًا خلال يوليو، حيث تم إجراء 46 ألفًا و892 فحصًا للأبقار والجاموس والأغنام والماعز، شملت 32 ألفًا و74 فحصًا للأبقار، و3813 للجاموس، و7019 للأغنام، و3986 للماعز، وذلك ضمن برامج التقصي المستمرة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات.

وأضاف أن جهود مكافحة السل البقري شملت إجراء 33 ألفًا و474 فحصًا خلال الشهر، منها 30 ألفًا و34 فحصًا للأبقار، و3440 فحصًا للجاموس، في إطار برامج الهيئة للكشف المبكر عن المرض والحد من مخاطره، ورفع كفاءة منظومة الوقاية من الأمراض المشتركة.

وأشار "الأقنص" إلى أن الوصول بهذا الحجم من الفحوص خلال شهر واحد يعكس كثافة العمل الميداني واتساع نطاق برامج التقصي والمكافحة بالمحافظات، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد على برامج الفحص الدوري والكشف المبكر كأحد أهم محاور السيطرة على الأمراض المشتركة، بما يسمح بسرعة اكتشاف أي حالات والتعامل معها وفقًا للإجراءات البيطرية المعتمدة.

وأكد رئيس الهيئة أن جهود مكافحة البروسيلا والسل تأتي ضمن منظومة متكاملة للصحة العامة البيطرية، تستهدف خفض مخاطر انتقال الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، وحماية القطعان، ودعم سلامة المنتجات ذات الأصل الحيواني، بما يتماشى مع نهج الصحة الواحدة (One Health) الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق المستمر مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات على رفع كفاءة فرق العمل الميدانية، واستمرار أعمال الفحص والتقصي والمتابعة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وفقًا للموقف الوبائي بكل محافظة.

وأكد "الأقنص" استمرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف برامج مكافحة الأمراض المشتركة والتوسع في أعمال التقصي والكشف المبكر خلال الفترة المقبلة، بما يعزز منظومة الوقاية، ويحافظ على الثروة الحيوانية، ويدعم جهود الدولة في حماية الصحة العامة وتحقيق الأمن الغذائي.